Los gobernadores aliados a Javier Milei bancaron la reforma tributaria, pero pidieron más diálogo

Los gobernadores aliados a Javier Milei ratificaron este viernes su respaldo al Presidente en la próxima temporada de reformas que comenzará en Argentina después del 26 de octubre. Alfredo Cornejo , Rogelio Frigerio , y Leandro Zdero hablaron de una “lógica de conjunto” que debería imperar en los próximos dos años de mandato.

Los mandatarios de Mendoza , Entre Ríos y Chaco estuvieron en el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata y allí afianzaron su acompañamiento al gobierno de La Libertad Avanza , con quien comparten lista en las legislativas nacionales . También se refirieron a la etapa que, entienden, comenzará en el Congreso después del 10 de diciembre y pusieron especial énfasis en la reforma tributaria, que fue el tema central del conversatorio .

Los tres coincidieron en la necesidad de modificaciones profundas en la estructura impositiva del país, aunque marcaron la importancia de que los cambios contemplen tanto las necesidades del erario como de cada una de las provincias. “Una reforma fiscal debe estar atada a una reforma de la coparticipación nacional”, pidió Cornejo. Frigerio dijo que es necesario que el gobierno elimine impuestos para poder bajar “los distorsivos” en las provincias. “Se necesita esa lógica de conjunto”, aseguró.

Cornejo aseguró que en el país impera un esquema impositivo que desincentiva el empleo y no promueve inversión ni las exportaciones. “No alcanza con equilibrio fiscal, si no con una reforma fiscal que contemple estos temas. Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Hay que hacer un gran trabajo sobre el gasto, el Estado lo está haciendo”, marcó el mendoncino.

El gobernador de Chaco Zdero pidió un "plan de Estado compartido con las provincias" para ordenar las dimensiones social, productiva, económica, tributaria "para que la nación también comparta ese norte"

Luego, habló de provincias que no tienen incentivo para la actividad privada porque “lo reciben todo de fondos coparticipables”. “Hay nueve provincias que tenemos la necesidad, por el peso del sector privado, de tener impuestos provinciales. Una reforma fiscal debe estar atada a una reforma de la coparticipación nacional”, afirmó.

Zdero recogió el guante y aseguró que en Chaco su gobierno trabaja para “dejar de ser una provincia que se conforme, y pasar a ser una que se transforme”. “Queremos incentivar inversiones y cambiar el paradigma para dejar de ser una provincia que se conforma con lo que recibe”, dijo.

Rogelio Frigerio y la lógica de conjunto

Frigerio también habló de un cambio de paradigma y aseguró que es la primera vez que, ante la crisis, un gobierno no aumenta impuestos si no que los baja. “La cosa no daba para más. Tenemos problema de competitividad por la cuestión impositiva. Yo hubiera arrancado por las retenciones, pero el gobierno eliminó el Impuesto País y está muy bien. Si el año que viene trabajamos en un nuevo pacto fiscal vamos a poder hacer más de manera más acelerada. Sin retenciones puedo bajar otros impuestos distorsivos en mi provincia. Se necesita esa lógica de conjunto”, señaló.

Frigerio, gobernador de Entre Ríos, al ser consultado sobre si acompañará las reformas del Gobierno: "No se puede vivir con déficit fiscal, para que haya empleo tenemos que modernizar las normas laborales, que para que haya un sistema previsional sustentable algo…

Zdero recordó que, desde el comienzo de la gestión, Chaco se alineó con el plan económico de Milei. “Hay esfuerzos aislados en las provincias. Tenemos que ordenar eso con un plan de Estado que sea compartido, para que la Nación y las provincias tengan el mismo norte”, apuntó el mandatario que advirtió que la próxima etapa debe ser de “diálogo y consenso”

Alfredo Cornejo y los gobernadores aliados

En la misma línea, Frigerio habló de que hoy hay “un cambio sustancial” en el país, que habilita un contexto inédito para implementar las reformas impositiva, laboral y previsional. Dijo que la gente es la que lidera ese proceso y que la política debe arremangarse y acompañarlo. “Hoy la gente entiende que no se puede vivir con déficit, que se necesita reforma laboral. Es un tema que la ciudadanía finalmente entendió, por eso es la primera vez que soy optimista respecto de las reformas que van a mejorar la competitividad, porque el triunfo de Milei tiene que ver con ese cambio de paradigma en la gente, hoy nos falta a nosotros organizarnos como políticos”, dijo.

Cornejo, gobernador de Mendoza: "No me imagino una reforma fiscal sin modificar los impuestos al trabajo, lo previsional y la coparticipación"

Cornejo suscribió al optimismo de su par de Entre Ríos, aunque marcó que no alcanza solo con los aliados electorales y dijo que el gobierno debe ampliar su apoyo para lograr los cambios que busca. “Las elecciones son un punto de inflexión, la Argentina necesita que el gobierno tenga un espaldarazo en las urnas. Si lo obtiene, hay una oportunidad para ampliar la base de la alianza, hay 12 o 15 gobernadores más que están disponibles para estas reformas estructurales”, aseguró.