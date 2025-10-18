Para no depender de Mauricio Macri, Javier Milei busca armar bloques aliados para blindar sus vetos

Javier Milei fue claro en su entrevista en LN+: el 10 de diciembre se conforma con que, al menos en alguna de las cámaras, La Libertad Avanza reúna un tercio y así pueda blindar los vetos a eventuales leyes de la oposición. Mauricio Macri tendrá los votos decisivos para cumplir ese objetivo y en la Casa Rosada desconfían del expresidente.

Para no darle ese poder de fuego, que el propio Macri celebró este jueves en redes sociales, el Gobierno mirará números con lupa el lunes 28 con la expectativa de armar un esquema alternativo al auxilio amarillo: consiste en bloques de aliados de otras fuerzas, capaces de ayudar para alcanzar el tercio en alguna cámara.

Esa porción de los recintos se llega con 25 votos en el Senado y 86 en Diputados. Ni la mejor elección de LLA puede permitirle tener esa cantidad de escaños, por lo que la mira libertaria estará puesta en los aliados posibles. Además del PRO, en el oficialismo quieren seducir al resto de los socios, como radicales

La estrategia atraviesa la grieta violeta y tanto desde el sector de Karina Milei (que delega estos temas en los Menem), como desde las Fuerzas del Cielo (coordinadas por Santiago Caputo ), no quieren depender de Macri para que la oposición no castigue a Milei.

El asesor presidencial ya lo sufrió el año pasado, cuando los votos del PRO permitieron a la oposición anular el decreto que aumentaba fondos reservados a la SIDE. Esta semana, la tropa de trolls de Caputo usó las redes sociales para anticipar que no avalará el acceso del PRO a la Cancillería.

La esperanza de Javier Milei

El esquema ideal de LLA para diciembre, por lo tanto, sería el siguiente: armar un bloque puro, que en ningún caso llegaría al tercio (la expectativa más grande es alcanzar 79 diputados y entre 18 y 20 senadores), junto a una bancada amarilla capaz de garantizar ese número y otra de aliados multicolores, que balancee los condicionamientos amarillos.

Como los vetos se blindan con sólo una cámara, alcanza con que en un recinto Macri no sea el árbitro del tercio. En Diputados es donde el Gobierno espera alcanzar esa situación. Las proyecciones, por ahora escritas con lápiz, dan cuenta de un bloque PRO que superará la veintena, pero, según las cuentas libertarias, sólo 12 serían aliados seguros del oficialismo. El resto están en zona gris.

Por lo tanto, en el Gobierno imaginan otro bloque aliado, que sume a los tres radicales violetas que tienen mandato hasta 2027 (Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier), algunos PRO cercanos a Patricia Bullrich, otros boinablancas aliados de Mendoza y Chaco, Ricardo López Murphy y cualquier otra figura que quiera ayudar.

Este bloque sería además un refugio de algún exlibertario que defina volver a colaborar, como el bloque MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) o la exPRO Verónica Razzini, quien abandonó su bloque porque no tuvo lugar en la alianza de Santa Fe. Todos son bienvenidos para blindar vetos.

GXOR5TzWwAEqix7.jpg Mariano Campero, el diputado radical que apoya a Javier Milei.

El Senado, complicado

En el Senado, donde LLA tiene siete bancas, su proyección se vino a pique con la caída en las encuestas de Milei. Hasta julio, el oficialismo podía ganar siete de las ocho provincias en las que se eligen miembros de la cámara alta. Sólo perdía en Santiago del Estero, con la chance de quedarse con la banca de minoría, que ya ni siquiera está garantizada.

Hasta este viernes, antes de la veda para publicar sondeos, LLA tiene garantizadas las dos bancas para el Senado por la Ciudad y Salta. Ya no tienen esperanzas de ganar en Río Negro y mantienen algunas expectativas de festejar en Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y Entre Ríos. Estas dos últimas deberían pesar la presión de sus gobernadores (Leandro Zdero y Rogelio Frigerio), aunque ninguna encuesta aporta garantías.

El PRO no podrá aportar mucho en el Senado: persistirá con cinco votos. Resta saber si se suma Patricia Bullrich. En esta cámara no la tiene fácil LLA para sumar aliados por fuera de la bancada amarilla. ¿Santiago Caputo retomará su vínculo con la tucumana Beatriz Ávila? ¿El gobernador chubutense Ignacio Torres podría colaborar con el voto de Edith Terenzi? Son opciones que habrá sobre la mesa.

Lule Menem también buscará romper el bloque UCR, con los tres o cuatro votos que puedan aportar los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los partidos provinciales, en tanto, siempre tendrán el teléfono encendido, pero nunca serán considerados propios por La Libertad Avanza. Milei necesita de otras figuras.