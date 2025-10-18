Fuerza Patria reconoce que LLA achicó a un dígito la diferencia en Buenos Aires

A poco más de una semana de las elecciones legislativas , en el campamento de Fuerza Patria se prendió una luz de alerta. Todos los sectores del peronismo manejan encuestas que muestran que, en Buenos Aires , La Libertad Avanza achicó a un dígito la ventaja de casi 14 puntos de septiembre.

El reconocimiento del achicamiento cruza a los tres grandes sectores que componen Fuerza Patria, el kirchnerismo y La Cámpora , el Frente Renovador de Sergio Massa y el espacio del gobernador Axel Kicillof con los intendentes que le responden.

Según números que circulan en el massismo, La Libertad Avanza redujo la ventaja que hoy es de un solo dígito. Esos sondeos muestran que LLA creció desde el escándalo de la salida de José Luis Espert a esta parte. Desde el entorno del gobernador, en tanto, sostienen que ninguna encuesta después de septiembre dio una diferencia de dos dígitos tal como se obtuvo en septiembre. "Siempre supimos que iba a ser más ajustado por el efecto de la polarización", aseguran.

En La Cámpora también admiten que manejan sondeos en donde la diferencia se achicó, y apuestan a la movilización. "La diferencia se acortó, pero podemos ganar si todos los peronistas vamos a votar, con esperanza, con convicción de frenar a Milei. Cada voto cuenta", dicen en el sector que conduce Máximo Kirchner .

¿Levantada de La Libertad Avanza?

En el peronismo explican el achicamiento de la diferencia obtenida en septiembre con datos concretos sobre la dinámica del voto. En primer lugar, La Libertad Avanza está en condiciones de cosechar buena parte de lo que fue el voto de Somos Buenos Aires y Hechos, las listas que encabezaron los hermanos Passaglia en septiembre. Ese caudal, que en las elecciones provinciales no fue al oficialismo libertario, ahora podría sumarse en las urnas de octubre.

Además, el peronismo estima que la participación electoral va a aumentar en unos cinco puntos porcentuales respecto de septiembre. De ese incremento, calculan que la mitad corresponde a votantes libertarios que no se movilizaron para la elección provincial. Es decir, unos 2,5 puntos de la nueva concurrencia irían directo a engrosar el caudal de La Libertad Avanza.

Pero hay más. En esta elección nacional no votan los extranjeros, que en septiembre representaron unos 255 mil sufragios. Según los datos de 2023, el 60% de ese electorado votó al peronismo, una proporción muy superior al promedio general. La ausencia de esos votos es un golpe significativo para Fuerza Patria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1979314217883963641&partner=&hide_thread=false #Economía VENDÉ, CAMPEÓN



Bessent vs. los mercados: ni el Tesoro de EEUU contiene la presión devaluatoria



https://t.co/w7ESQvFxSE

@LorenaHak pic.twitter.com/ItNggNlMKt — LETRA P (@Letra_P) October 17, 2025

Operativo remontada

Del otro lado, La Libertad Avanza puso en marcha un operativo de remontada con Diego Santilli a la cabeza y todo el aparato territorial del PRO a disposición. La diferencia con septiembre es notoria: en aquella elección provincial, el oficialismo libertario no contaba con una estructura profesional de campaña.

Ahora, con la maquinaria amarilla funcionando a pleno, LLA tiene una meta clara. En el entorno de la alianza oficialista reconocen que el objetivo es achicar la ventaja peronista a ocho puntos.

La estrategia del peronismo para contrarrestar el avance libertario pasa por la movilización del voto anti-Milei. En La Cámpora confían en que la convocatoria a frenar al Gobierno puede funcionar si logran que todo el electorado peronista vaya a las urnas.La narrativa apunta a darle continuidad al triunfo de septiembre y a construir la idea de que cada voto cuenta en una elección que se prevé ajustada.

Una pulseada por los votos

Detrás del discurso de unidad hay una tensión latente. Los casi 14 puntos de diferencia que se sacaron en septiembre fueron una "medalla" que se colgaron Axel Kicillof y los intendentes que le responden. Fueron ellos quienes impulsaron la estrategia de desdoblar y adelantar la elección provincial al 7 de septiembre, una decisión que en su momento generó resistencias en otros sectores del peronismo.

Kicillof y los intendentes necesitan que la diferencia en octubre también sea significativa. No solo para aportar al caudal general del peronismo, sino también para despejar cualquier sospecha de que no "caminaron" la campaña de octubre con la misma intensidad que en septiembre, cuando se jugaban su propia elección.

"Si la diferencia se acorta no es por una remontada de LLA. Son elecciones distintas. Candidatos distintos, contextos distintos. En septiembre logramos provincializar la elección. Provincializamos a Milei", argumentan en el Movimiento Derecho al Futuro.

Lo que está en juego en Buenos Aires trasciende la provincia. La diferencia que pueda sacar el peronismo en el distrito más grande del país será clave para el resultado general de las elecciones legislativas. Si Fuerza Patria mantiene una ventaja significativa, puede arruinarle los planes a La Libertad Avanza de proclamar un triunfo nacional y consolidar su poder en el Congreso.