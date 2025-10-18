Cierre de LLA en Santa Fe: larga espera por Romina Diez y dardos a "la comunista" Caren Tepp

El minipanic show pensado como cierre de campaña libertaria en la ciudad de Santa Fe tuvo un destiempo de más de cuatro horas. Un accidente a la altura de San Lorenzo demoró la llegada de la diputada Romina Diez y del candidato Agustín Pelegrini , que subieron al escenario minutos antes de la medianoche. Allí arengaron a casi 300 militantes, los que resistieron la espera amansadora.

El anuncio del cierre nacional con el presidente Javier Milei , previsto para el jueves próximo en Rosario, había caldeado el entusiasmo también en la capital provincial. Con los números de encuestas en la mano, que sitúan a LLA en un escenario de tercios ajustado con la vicegobernadora Gisela Scaglia por Unidos y Caren Tepp , en cabeza de la lista de Fuerza Patria , la provincia se convirtió en una trinchera central para concentrar esfuerzos en los últimos días de la campaña . LLA cree que puede pelear una banca más si profundiza la polarización. Y ese fue el eje del relato.

El evento estuvo organizado como un show con juegos: espejo para fotos, palitos con consignas libertarias en cartón para hacer posteos en redes, sorteos de ejemplares del libro del Presidente, ruletas con preguntas para que el público juegue a terminar las frases de canciones de arenga. El arranque fue con el testimonio de un joven que fue demorado seis horas por Prefectura cuando se desataron los i ncidentes en el Puerto de Santa Fe hace dos semanas, cuando Milei estuvo en la ciudad . Además, entrevistaron en vivo a Manuel Barazarte , un venezolano radicado en Santa Fe, ahora ya integrante del armado libertario, que contó cómo era la vida en su país y pronosticó ese final para la Argentina si el peronismo vuelve a ganar las elecciones.

El contrapunto directo, durante toda la noche, fue con Fuerza Patria: jugaron la polarización nacional al extremo y vaciaron el discurso de referencias provinciales. El narrativa fue muy parecida a la de la campaña presidencial de Milei en 2023, cuando la gestión aún estaba en fojas cero. Sobre los 22 meses de mandato, las únicas referencias fueron a la baja de la inflación y la pobreza. De los turbulentos y últimos meses no se dijo nada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi_Albanesi/status/1979541009886499243?t=jieGk0p-FZiTrSM5WbtnhA&s=08&partner=&hide_thread=false

El mini panic show se demoró por un accidente en San Lorenzo. Romina Diez y Agustín Pellegrini llegaron cerca de la medianoche. Dardos a Caren Tepp y arenga a casi 300 militantes, los que resistieron la espera amansadora. @Letra_P pic.twitter.com/7uSIPmoc2m — Gabriela Albanesi (@Gabi_Albanesi) October 18, 2025

“En Santa Fe por un lado está Agustín Rossi que fue el candidato a vicepresidente de Sergio Massa que dejó al país al borde de la hiperinflación, a la comunista de Caren Tepp que lo que propone es expropiar tierras y traer el modelo chavista venezolano a la Argentina. Ese es el modelo que empobreció a la argentina”, dijo Pellegrini desde el escenario y enumeró de manera breve la propuesta política del espacio: “No aflojemos, llevemos al Congreso a los diputados que puedan acompañar al presidente con la reforma penal, laboral e impositiva, que van a permitir que el país crezca para siempre”.

Romina Diez, la Jefa en Santa Fe

Además de Diez y Pellegrini, subieron al escenario los concejales electos por Santa Fe, Ana Cantiani y Pablo Mussio, y dos figuras centrales para el armado provincial, David Malaguarnera, presidente y apoderado de LLA en Santa Fe, y Milagros Zafra, concejala electa de Rafaela y coordinadora provincial del espacio.

Todos le dedicaron parte de su discurso a “la pureza” de la lista, que el resultado final de la nómina es de cien por ciento libertario y que ya no están dispuestos a ceder lugares a quienes no respondan, sin fisuras, a Romina Diez y a Milei.