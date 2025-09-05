Lobo solitario: la trastienda del tuit del Gordo Dan que detonó la tregua en la Casa Rosada

Este jueves a las 20.07, cerca de una hora después del término de la sesión en el Senado , donde la oposición logró frenar uno de los vetos presidenciales más sensibles , Gordo Dan , alias Daniel Parisini , el propagandista por excelencia del gobierno de Javier Milei , agarró su celular y se despachó vilmente con un tuit contra el senador del PRO Luis Juez . En pocos minutos, el posteo se viralizó y encendió las alarmas de la Casa Rosada a tres días de las elecciones en Buenos Aires.

Apenas 25 minutos después de la publicación, un influyente operador digital enterado de las repercusiones llamó de inmediato a Parisini, que se encuentra en el exterior, para intentar convencerlo de que había cometido un error, que le podría traer costos políticos a los frágiles acuerdos de La Libertad Avanza en el Congreso y, sobre todo, en las urnas el próximo domingo. En el entorno del influencer no dicen quién fue el interlocutor: sus terminales son Santiago Caputo y Agustín Romo .

Como en ninguna otra oportunidad desde que abrió su cuenta en 2021, el Gordo Dan tomó el consejo y borró el mensaje. "Confío en tu criterio como nadie, ya fue, si genera quilombos lo borro", le dijo Parisini a esta figura libertaria.

Sin embargo, para ese momento, el daño ya estaba hecho . Mientras el integrante de la agrupación Las Fuerzas del Cielo seguía de cerca el partido de la selección Argentina , que se disputaba la primera ronda de eliminación para la Copa del Mundo , los principales programas de noticias rápidamente se habían hecho eco del tuit, que si bien ya estaba eliminado, la polémica no paraba de escalar.

Las reacciones negativas, los comentarios y la difusión de la capturas de pantalla del tuit borrado se replicaban. En ese breve párrafo, Parisini aseguraba que Juez, quien había votado en contra del veto a la Emergencia en Discapacidad , utilizaba a su hija con discapacidad "para hacer política".

A esa altura del escándalo, la única salida que encontraron en la cúpula presidencial para intentar frenar el tema fue pedirle al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que desacreditara en público al streamer mileísta.

El Gordo Dan vs. Guillermo Francos

"Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería", se despegó el ministro coordinador en diálogo con el programa de Diego Sehinkman, a quien había llamado en persona para despegarse de Parisini, no sin antes llamar también al senador del PRO para disculparse. En los pasillos de Balcarce 50 se hablaba, además, de la necesidad de mantener el acuerdo político - de alcances todavía no muy claros - entre el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y el senador del PRO.

Tras las declaraciones del jefe de Gabinete, el Gordo Dan se sacó por completo y, en otro posteo, apuntó de manera directa contra el funcionario. "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad histórica para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández", lo chicaneó.

Era la primera vez que el conductor del programa La Misa criticaba de manera tan frontal a Francos. En su época de mayor esplendor, Parisini ofició de virtual jefe de recursos humanos del Gobierno. En marzo del año pasado, apuntó contra el entonces secretario de Bioeconomía Fernando Vilella por favoritear un tuit de Martín Lousteau. El funcionario pidió disculpas, pero a los meses terminó eyectado de su cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1785125694973870138&partner=&hide_thread=false El funcionario que dijo esto (que ya lo tengo en la mira, me falta solo una confirmación) que vaya buscando laburo porque a partir de mañana no forma más parte del gobierno.



No se le puede faltar el respeto al Presidente siendo parte del gobierno.https://t.co/rsbNECNGNJ https://t.co/WsBWE9PODY — DAN (@GordoDan_) April 30, 2024

Quienes hablaron con el tuitero en esas horas frenéticas, algunos de los cuales tienen despacho en la Casa Rosada, le aseguraron a Letra P que se sintió dolido porque lo dejaron solo el jueves por la noche. "Es increíble que defiendan a Juez, que le dijo coimera a Karina y que utiliza de manera política una causa justa y vulnerable para tirar abajo el programa económico que está sacando a millones de la pobreza, incluido los discapacitados", se quejó, casi a los gritos, el Gordo Dan en una de sus charlas privadas. En rigor, lo que el senador macrista dijo en los días previos a votar en contra del veto del poder Ejecutivo fue que "no había plata para la asistente terapeútica de mi hija, pero sí para la cometa". Milagros, la hija del legislador cordobés, nació con parálisis cerebral.

Parisini no venía pasando su mejor momento: desde el estallido del Karinagate había bajado la intensidad de sus posteos, lo cual alimentó la versión de que las Fuerzas del Cielo, molestas por haber quedado fuera de las listas, evitaban defender al gobierno en su peor crisis. Por eso, durante el cierre de campaña de Milei en Moreno, el Gordo Dan había motorizado un hashtag en las redes a favor de LLA, con mensajes inequívocos de que estaba al tanto de lo que le reprochaban por lo bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963366712293654773&partner=&hide_thread=false Podrán gustarte más o menos las listas, podrá gustarte más alguna que otra medida o algún que otro personaje menor adentro del gobierno, pero JAMÁS hay que soltarle la mano al presidente que destruyó la inflación en la Argentina, que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y… pic.twitter.com/33IkJlkYeZ — DAN (@GordoDan_) September 3, 2025

La defensa digital de Las Fuerzas del Cielo

Después de estos idas y vueltas, sólo unos pocos integrantes del ecosistema libertario salieron a respaldar a Parisini; aunque, varios de ellos, lo hicieron con mensajes encriptados. Se pusieron de su lado Agustín Romo y Lucas Luna, integrantes de la línea fundadora de Las Fuerzas del Cielo, y algunos tuiteros influyentes como Shelby, Traductor Te Ama y Marilú, compañera de Parisini en La Misa. Ahora, el apuntado era el propio ministro coordinador, a quien criticaban por haber llamado a un programa del prime time para desacreditar a "un ciudadano sin ningún cargo público".

Si bien no fue la primera vez que Gordo Dan lanzó un tuit incendiario, como otras ocasiones en las que hostigó e insultó a políticos, periodistas y ciudadanos de a pie, lo que le valió numerosas celebraciones del propio Presidente y su entorno, en esta oportunidad la bala entró de otra forma, a tal punto que, quienes conocen a este militante libertario aseguran que se pondrá aún más violento. Una prueba de eso es que haya fijado en su perfil de Twitter una captura del tuit que borró.

"El Oso (en referencia a su vieja cuenta Oso Gordo Intenso) hace lo que tiene que hacer, que es militar las ideas de Milei sin límites, sin filtros, sin que ningún político le venga a decir algo. Ese es su valor agregado", reconoció a este medio una persona que lo conoce hace una década.

Por esa razón, aseguró la misma fuente, en el cierre de listas de este año, Parisini rechazó integrar la lista de Diputados nacionales, una oferta que le llegó de manera directa por los hermanos Milei, para que su cuenta no quedara encorsetada en un rol institucional. Para adelante, promete evitar ir seguido a la Casa Rosada y tomar cierta distancia del triángulo de hierro, para evitar quedar en medio de la interna libertaria, confiaron quienes hablaron con él.

Lejos de bajar el perfil, este viernes continuó su hostigamiento digital contra Juez. El lunes regresa al país.