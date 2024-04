Sergio Ziliotto, en guerra total con Javier Milei: "El objetivo del Presidente es fundir a La Pampa"

Con este posicionamiento, Ziliotto termina de confirmar su ausencia a la cita del Pacto de Mayo , al que definió como “una cortina de humo”: ya había dicho que no iba a asistir y después la propia Casa Rosada le retiró la invitación.

El gobernador trazó un panorama oscuro, anunció presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos, insistió en que “el Congreso tiene que intervenir” porque “el DNU está destrozando a los argentinos” y redondeó: “no sabemos, porque todavía no se ve, cuál es el fondo del pozo”.

Antes de afirmar el pie sobre el acelerador de la guerra de federales vs. libertarios, Ziliotto se aseguró de que la Legislatura provincial volviera a funcionar : el jueves consiguió el cuórum que el rejunte opositor le había negado desde el inicio del período ordinario de sesiones del 1 de marzo.

ziliotto_finanzas_abril_2024_ladag_2.jpg

Entonces sí comenzó una imparable rosca con numerosos sectores, espacios y dirigentes. El lunes Ziliotto reunió a 80 intendencias, de todos los signos políticos, pertenencias geográficas y tamaños poblacionales. Jefes y jefas comunales sabían el contexto, pero salieron con sorpresa y consternación por lo que definieron como “un panorama desolador”.

El Operativo Concientización siguió en las horas siguientes, en un encuentro con más de 60 gremios, que responden a las tres centrales gremiales, la enorme mayoría de ellos alineados en el peronismo.

cumbreinte.jpg

En otra cumbre, y con el tarifazo fresco, Ziliotto citó también al empresariado industrial, comercial y agropecuario: la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial dejaron el encuentro con gesto adusto. El sector inmobiliario, la Cámara de Turismo, expendedores de combustible, la universidad y el movimiento cooperativo acompañaron las sensaciones y el análisis: “la magnitud de la crisis tiene efectos devastadores”, resumieron.

Cadena provincial contra Javier Milei

Este miércoles, el gobernador completó ese círculo con un “informe a la ciudadanía”: una conferencia de prensa que se transmitió en cadena provincial a través de la Televisión Pública pampeana.

Denunció la “mala praxis económica” de Milei y le puso números al impacto del ajuste en La Pampa: dijo que en un trimestre la Casa Rosada retuvo $24.010 millones que no envió de fondos no automáticos “de los que la Nación se está apropiando ilegalmente” y que pertenecen principalmente a la obra pública, el subsidio al transporte, la cobertura del déficit de la caja previsional y el fondo de incentivo docente.

pj pampeanoconsejo.JPG

La coparticipación automática también tuvo un derrumbe: la provincia dice que se percibieron $45.680 millones menos. El cuadro oscuro se complementa con la caída de la recaudación de impuestos provinciales, como consecuencia de la recesión y la parálisis económica: $25.091 millones.

Redondeó Ziliotto: “Son $95 mil millones menos. Vamos a tener que abandonar la política agresiva de intervención y apoyo a la economía. No pensamos que lo íbamos a tener que hacer tan rápido y de esta manera. Ese es el impacto del modelo libertario. Una tormenta perfecta”.

Estilo Sergio Ziliotto: convicción y estrategia

Ziliotto saca pecho convencido, también por estrategia y necesidad. Desde el 10 de diciembre fue uno de los gobernadores que de modo más firme se paró de manos ante el ajuste libertario. De lo contrario, "estaríamos empezando a perder la soberanía política y las condiciones pasarían a ponerlas ellos. Acá se está jugando el futuro de la provincia como provincia soberana”, define.

ziliotto con los gremios.jpg

Así, se hace de un perfil con impacto nacional y fronteras adentro fuerza a la oposición de Juntos por el Cambio a elegir un bando: las principales figuras del PRO pampeano ya están jugando claramente con Milei, pero eso puede ensanchar la grieta con un radicalismo que con ambigüedades ya muestra actores más cercanos al peronismo que a LLA, sobre todo entre quienes comandan ejecutivos. La diputada nacional Marcela Coli se sumó esta semana al grupo anti-DNU.

En La Pampa, La Libertad Avanza no tiene espacios institucionales, ni siquiera una banca en algún Concejo Deliberante. El sector que intenta aprovechar ese vacío libertario es Comunidad Organizada, bajo el liderazgo de Juan Carlos Tierno, que históricamente ha coqueteado con Patricia Bullrich. Sus dos legisladores pegaron el faltazo a la sesión en la unicameral.

El PJ de La Pampa ordena sus fichas

El otro nido que Ziliotto no descuidó fue el Partido Justicialista que preside. En la misma tónica que el resto de los encuentros, el lunes armó una cumbre a la que no faltó ninguna línea interna, y en la que hubo reproches a sectores internos no ziliottistas, sobre todo a los que tienen importante manejo de la pulseada legislativa. Esta misma semana los ministros pusieron la cara y el cuerpo en la Legislatura para explicar los proyectos clave.

productivos.jpg

El PJ armó una Comisión de Acción Política que 10 horas después ya había hecho su primer documento para respaldar sin medias tintas al gobernador y chicanear a Juntos por el Cambio. "No se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo”, señaló el texto y reprochó la “doble vara” para plantarse ante los oficialismos.

El consejo partidario tomó una decisión clave: llamó al congreso provincial para el 18 de mayo, que no es una fecha azarosa. El tradicional encuentro peronista pampeano ya quedó agendado en el calendario para una semana antes que el teórico Pacto de Mayo.

Faltan para esa jornada más de 40 días en los que Ziliotto, después de su declaración de guerra total, espera que surjan algunas otras movidas de algunos de sus pares, en la CGT, en el Congreso y/o en la Corte Suprema.