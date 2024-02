Sergio Ziliotto: "Aún no hay músculo" para un juicio político a Javier Milei

“Lamentablemente, ya no sorprende, pero duele muchísimo”, dijo el gobernador pampeano. “Más allá de los agravios personales, en el marco de que cómo los argentinos hemos dejado atrás una época en la que se soslayaban las instituciones de la democracia y hemos entendido el respeto por el que piensa distinto”, añadió y consideró que con un presidente en esta postura y este tono “hemos retrocedido muchísimo”.

El mandatario insistió: “Hay que tener respeto personal, pero también por la división de poderes y por la representación popular. La misma legitimidad que tiene el Presidente tienen los gobernadores, los intendentes y los legisladores nacionales y provinciales. En esa construcción colectiva estamos atrasando muchísimo, profundizando un mensaje violento, de odio, que a su vez disgrega aun más a la sociedad”.

-¿La posibilidad de que haya motivos para un juicio político ronda al menos en conversaciones informales?– le preguntó Letra P.

-No, no, aún no. Hoy no hay un músculo político que piense en esa salida.

Más voces por el juicio político a Javier Milei

El sólo hecho de mencionar el Juicio Político, aún de manera informal, genera un clima. El chat de gobernadores, opositores furiosos y “amigables”, es una vía donde se conversan esos asuntos respecto del presente y el futuro.

También desde el sindicalismo suenan algunas voces en ese sentido. Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, lo planteó en tono de pregunta. “¿No sería el momento de analizar el inicio de juicio político para Javier Milei?”, interrogó en las redes. El secretario adjunto de SMATA, Paco Manrique, lo dijo en tono de anuncio. “Voy a plantear que se estudie la forma de hacerle juicio político a Milei; no está en sus cabales para gobernar una nación”, dijo el diputado nacional en AM 530. Este jueves se sumó el dirigente ruralista Eduardo Buzzi, extitular de la Federación Agraria. "En caso de una situación de riesgo institucional en la República, un juicio político por insania puede ser convocado de ser necesario", dijo en Splendid-AM 990.

Quintela avisó: “Podemos marcarle el rumbo al Presidente; no puede hacer lo que él quiera, debe hacer lo que es correcto. La tolerancia tiene un límite. El país no puede estar en manos de una persona de esas características”.

"Un presidente debe tener otro tipo de actitudes. Representa a un país entero como para saber la forma en que se comunica con nuestra gente. Si estamos todos juntos, los gobernadores que pertenecemos a distintos partidos políticos, tenemos los anticuerpos para evitar que rompa la rueda de la política. Podemos iniciar juicio político al Presidente. Es cuestión de que los gobernadores nos pongamos de acuerdo si se avanza con este esquema destructivo", completó.