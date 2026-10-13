Sergio Uñac activa la segunda fase de su campaña presidencial y lanza una serie en redes sociales

Sergio Uñac puso en marcha una nueva etapa en la construcción de su candidatura presidencial por el peronismo con el lanzamiento de una serie que busca presentarlo ante el electorado a través de su historia personal, su trayectoria política y su proyecto nacional.

La producción, a la que accedió este medio de manera exclusiva, se estrena este martes a través de las redes sociales y se desarrollará en capítulos breves, donde el dirigente hace un recorrido que va desde su infancia y sus vínculos familiares, su experiencia como intendente de Pocitos, sus dos mandatos como gobernador de San Juan y su presente en el Senado .

La puesta funcionará como carta de presentación de sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones 2027 . De hecho, el primer episodio fue titulado “Por qué quiero ser Presidente”. A partir de esa pregunta, Uñac expone las motivaciones que impulsan su decisión de competir por el sillón de Rivadavia y comienza a delinear los ejes de su propuesta para el país.

Uñac activa la segunda fase de su campaña presidencial y lanza una serie en redes sociales Letra P tuvo acceso al adelanto del primer capítulo: «Por qué quiero ser Presidente» https://t.co/fELw21WW7M pic.twitter.com/SNRutFG2nr

El entorno del dirigente explicó que la biopic incorpora un registro diferente al de la comunicación política tradicional, ya que articula el relato personal con su identidad política y busca acercar su historia a nuevas audiencias para ampliar su presencia en la conversación política nacional.

“La serie busca trascender el recorrido biográfico para convertirse en una nueva herramienta de su proyección electoral”, afirmaron a este medio. La producción persigue el objetivo de revelar a la persona detrás de la figura pública para profundizar en las razones que fundamentan su aspiración presidencial.

Sergio Uñac y sus aspiraciones presidenciales

El senador y exgobernador de San Juan se lanzó a la carrera por la presidencia en mayo. “Tomé la decisión de ser candidato a presidente”, afirmó por entonces durante una entrevista con el canal de streaming Blender, donde aclaró que se trataba de “una decisión unilateral y personal” e indicó que “hay gente de peso” que lo acompaña. De hecho, la semana pasada recorrió su provincia junto a Máximo Kirchner y una nutrida comitiva de la dirigencia que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, sostuvo que dentro del peronismo existe consenso sobre la necesidad de abrir una discusión política de cara al futuro electoral. “Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer?”, planteó.

El exmandatario venía dando señales en ese sentido. Como publicó Letra P, en una carta dirigida a la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) en marzo había reclamado una interna abierta antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir la candidatura presidencial del peronismo. Este martes arranca una segunda fase de esa pelea.