Sergio Uñac pide una interna abierta para definir este año el candidato presidencial del peronismo.

Sergio Uñac puso primera en la carrera hacia 2027 y pidió internas abiertas para que el Partido Justicialista (PJ) elija su candidato presidencial ante de que termine 2026. Mediante una carta dirigida a la conducción nacional, el exgobernador de San Juan pide un debate federal que sirva para ordenar la estrategia electoral y fortalecer al peronismo .

En la misiva, que hizo pública a través de las redes sociales, Uñac plantea la necesidad de iniciar “un proceso de debate profundo, participativo y federal” que permita reconstruir al espacio que implosionó luego de la derrota en 2023.

Según expresó, el contexto nacional exige una respuesta política organizada frente al deterioro social y económico, además de los posibles cambios en las reglas electorales que plantea el oficialismo y que podrían desembocar en una eliminación de las PASO , la herramienta creada para definir candidaturas y que ya fue suspendida en 2025.

“La organización vence al tiempo”, dice Uñac citando al expresidente Juan Domingo Perón para resumir la necesidad de avanzar con el debate de un programa de gobierno, pero también con la definición de una candidatura con tiempo suficiente para salir a trabajar de cara al año próximo.

En el planteo del sanjuanino, incluso si el gobierno de Javier Milei deja en pie las PASO, el cronograma establecido por la ley electoral vigente “resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/2036792107742986372&partner=&hide_thread=false Carta a las autoridades de nuestro Partido Justicialista Nacional.



Presenté ante el @p_justicialista una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar nuestra fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo… pic.twitter.com/zIdpCzJ10b — Sergio Uñac (@sergiounac) March 25, 2026

Uñac expone que el año entrante se definirán gobiernos en 22 provincias y miles de intendencias, además de renovarse concejos delibertantes, legislaturas y representantes provinciales en el Congreso. “Ignorar esa dimensión federal, o abordarla sin planificación estratégica, solo contribuiría a la fragmentación política, al cuentapropismo electoral y a la pérdida de competitividad frente al oficialismo”, dice el senador, que pide abiertamente que el PJ organice una interna abierta antes de que termine 2026.

“Una instancia de ese tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura que represente a nuestro movimiento en las elecciones de 2027”, dice la carta en la que también propone abrir la participación a votantes independientes.

La carta promueve, en ese sentido, una reconstrucción amplia que convoque no solo a la militancia activa, sino también a sectores que se alejaron en los últimos años. Incluye a actores sociales, sindicales, empresariales, académicos y culturales. “La experiencia histórica demuestra que los momentos de mayor expansión del peronismo han coincidido con su capacidad de articular amplias coaliciones”, asegura Uñac.

Un debate federal para el PJ

La iniciativa incluye la apertura de discusiones en cada provincia, localidad y unidad básica con el objetivo fue construir una propuesta de gobierno para el período 2027-2031 con fuerte anclaje territorial y participación de la militancia.

En ese sentido, Uñac sostiene que “más importantes que los nombres son los marcos de ideas” y remarcó que el justicialismo debía ofrecer un horizonte claro de desarrollo, estabilidad y justicia social.

“La reducción de la inversión en ciencia y tecnología, la paralización de proyectos de infraestructura, el debilitamiento del sistema educativo y el abandono de políticas de desarrollo productivo comprometen seriamente la posibilidad de construir un modelo de crecimiento sostenido e inclusivo”, dice la carta que parece hacerse eco de un puñado de reclamos que desde hace tiempo emerge de los gobernadores que pivotean su relación con la Casa Rosada para no quedar afuera del escaso reparto que habilita Milei.

En ese sentido, algunos movimientos se fueron superponiendo en los últimos meses, insinuando armados incipientes desde las provincias. La recorrida por la metalúrgica Sidersa, en San Nicolás, que juntó a Miguel Ángel Pichetto, Marcelo Lewandowski, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel; o las reuniones que tienen como vértice al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aparecen como señales de un peronismo que empieza a intentar reconstruirse desde el interior.

Ricardo Quintela con referentes del PJ de las provincias Ricardo Quintela en una de sus reuinones con referentes del PJ de las provincias. La semana pasada también recibió a Wado de Pedro y Mariano Recaldo en La Rioja.

Como viene contando Letra P, el bonaerense Axel Kicillof también habilitó a sus dirigentes más cercanos para que comiencen a trabajar abiertamente en un armado federal que tenga un fuerte anclaje en la territorialidad a partir del diálogo permanente con los actores locales.

El ensayo de un camino desde San Juan

En enero, Gabriela Pepe ya había contado en Letra P que Uñac estaba empezando a bosquejar un borrador de campaña. En la carta a la conducción del PJ, Uñac avanza ahora con un par de propuestas programáticas, que se enfocan en temas que actualmente están en discusión como la transición energética, el desendeudamiento externo, la transformación educativa y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo.

“Las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han profundizado desequilibrios estructurales, debilitado capacidades estatales estratégicas y deteriorado las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población. Todo ello se ve agravado por el desprecio por la cosa pública y por una ausencia total de empatía por parte de quienes hoy gobiernan”, escribe en uno de los párrafos en que diagnostica críticamente al gobierno liberal.

Carta al Partido Justicialista por Sergio Uñac

“Cuando la política se retira, no aparece la libertad, aparece la desigualdad”, dice el sanjuanino que, empujado por el armado interno de Primero la Patria, intenta construir una propuesta que sostenga los pilares históricos del movimiento: justicia social, soberanía política e independencia económica, junto con un equilibrio fiscal que garantice calidad de vida.

“Tenemos que ofrecer una esperanza concreta, porque cuando un pueblo se organiza no hay crisis que lo detenga”, concluyó.