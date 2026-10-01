Máximo Kirchner recorrió San Juan junto a Sergio Uñac: diálogo con productores y apoyo kirchnerista

Máximo Kirchner recorrió San Juan junto a Sergio Uñac y visitó el interior provincial

Máximo Kirchner visitó este jueves San Juan, donde se mostró con Sergio Uñac, uno de los precandidatos presidenciales del peronismo. El diputado recorrió el interior profundo de la provincia junto a una nutrida delegación de dirigentes kirchneristas de todo el país.

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Acompañado por el exgobernador sanjuanino, el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó la finca familiar de José Luis y Francisco Martín, donde se produce tomate, olivo, cebolla, ajo y pistacho.

Un rato antes, en la primera actividad programada, Kirchner conversó con productores en Pocito, acompañado también por la senadora Celeste Giménez.

Kirchner en San Juan La visita de Kirchner al departamento Pocito fue leída como un gesto simbólico en San Juan, por tratarse del interior del interior provincial, donde el diputado se interiorizó de la realidad local y escuchó las quejas de los productores de tomate por la realidad económica nacional que los afecta directamente.

Además, Pocito es la tierra natal de Uñac y el distrito desde el cual saltó a la política: fue intendente entre 2003 y 2011, para luego convertirse en vicegobernador (2001-2015) y dos veces gobernador (2015-2023).

El acompañamiento a Sergio Uñac Kirchner y Uñac se encontraron en San Juan con una nutrida comitiva de dirigentes kirchneristas de todas las provincias, integrada entre otras figuras por Florencia Carignano (Santa Fe), Gabriela Estévez (Córdoba), Carolina Gaillard (Entre Ríos), Paula Penacca (ciudad de Buenos Aires), Fernando Salino (San Luis), Ana Marks (Río Negro), Víctor Santa María (ciudad de Buenos Aires) y Cristian Andino (San Juan). También los chubuteneses José Glinski y Carlos Linares; los bonaerenses Mario Manrique, Tato Giles, Sergio Berni, Julia Strada y Juliana Di Tullio; y los riojanos Fernando Rejal y María Florencia López.