Discusión 2027: Sergio Uñac recibió en San Juan a un dirigente clave del kirchnerismo

Sergio Uñac junto a Tato Giles y la senadora Giménez Navarro

La oficina de Sergio Uñac fue escenario de una reunión que no pasó inadvertida en el tablero político. El precandidato presidencial del peronismo recibió en San Juan a Pablo "Tato" Giles, uno de los hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, e integrante de la mesa política que acompaña la estrategia y el armado territorial del kirchnerismo.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El encuentro con Giles, del que participó la senadora María Celeste Giménez Navarro, se produjo este viernes en medio de una etapa de intensa actividad política y de conversaciones reservadas entre distintos sectores de la oposición, con el objetivo de intercambiar diagnósticos sobre la coyuntura nacional y explorar puntos de coincidencia de cara al escenario que comienza a configurarse en la antesala del año electoral.

La reunión de Sergio Uñac con Tato Giles Aunque no trascendieron detalles del contenido de la reunión, la presencia de uno de los principales operadores políticos del kirchnerismo en la oficina de Uñac alimentó las lecturas sobre el fortalecimiento del vínculo entre el senador sanjuanino y la conducción política del espacio.

"Voy a ser candidato a presidente"



Sergio Uñac en exclusiva con Blender y Hay Algo Ahí pic.twitter.com/wRUgFTZT5P — BLENDER (@estoesblender) May 13, 2026 El encuentro se suma a la serie de contactos que la dirigencia a nivel nacional viene manteniendo con referentes de peso en las provincias, en un momento en el que el kirchnerismo busca consolidar su articulación territorial y ampliar su capacidad de interlocución con dirigentes de fuerte volumen político e institucional.

El peronismo en debate Como contó en mayo pasado Letra P, Uñac ya le puso señal de largada a su carrera presidencial. Con discurso productivista e impronta federal, el sanjuanino busca posicionarse como candidato y rival de Axel Kicillof en la interna del peronismo.

Hace meses que el senador trabaja con sigilo en su posible candidatura, que lanzó de manera oficial en el canal de streaming Blender. “He tomado una decisión personal, ser candidato”, dijo y anunció que “hay gente de peso” que lo acompaña en su decisión. Uñac había dado el primer paso el 25 de marzo, cuando publicó una carta dirigida al Partido Justicialista en la que planteó la necesidad de que el espacio organice una interna para definir las candidaturas para 2027. Esa propuesta partía de su voluntad de ubicarse en la carrera presidencial y de plantar una candidatura que ya empieza a tomar forma.