La posibilidad, deshilachada por la inflación pero todavía no descartada, de que el ministro de Economía sea el precandidato presidencial designado por Cristina Fernández de Kirchner revuelve a no poca gente en la base cristinista. Allí, y eso es algo que la vicepresidenta no ignora, se habla de un Massa "muy proestadounidense" y casi "liberal"; allí se incuba en buena medida el proyecto “Wado 2023".