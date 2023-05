Mientras Juntos por el Cambio sigue en el barro y sin terminar de aprovechar la oportunidad que le regala la economía para volver al poder, Javier Milei avanza en las encuestas a pesar de rodearse de un armado territorial precario y Cristina Fernández de Kirchner se pone al frente de la estrategia electoral del peronismo, Sergio Massa se aferra con uñas y dientes a una oportunidad que la crisis amenaza con birlarle. Ante eso, protagoniza una suerte de repliegue táctico que, desea, debería permitirle hacia mediados del mes que viene mostrar todas sus cartas.

Por ahora, explica una y otra vez la inconveniencia de una competencia aluvional en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) –en sus términos, "una pendejada irresponsable"–, sigue apostando a una candidatura de consenso, advierte sobre la permanencia del Frente Renovador en Todos, siembra alguna duda sobre su futuro en el Palacio de Hacienda, acumula apoyos y gestiona lo que puede. Lo que sigue es su hoja de ruta para subirse a la pelea.

Un momento de desconfianza Su relación con el cristinismo es muy buena, asegura, pero registra que ese sector se lanzó a acumular poder para dirimir las candidaturas a su favor. Eso incluye, además del trabajo de campo de Eduardo Wado de Pedro, el constante lanzamiento de globos de ensayo sobre una posible postulación nacional del reluctante Axel Kicillof y hasta versiones sobre un desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estas últimas, cree, no hacen más que embarrar la cancha para obligarlo a discutir lo que no debería ser discutido: si no se votara al mismo tiempo que en la nación, el nombre de Milei no figuraría en las boletas y el peronismo desperdiciaría la chance de facilitar su triunfo en la provincia gracias a la división del voto opositor.

"Están construyendo poder", entiende sin escandalizarse. Y él hace lo propio.

El poker con Cristina CFK se prepara para protagonizar este jueves la movilización por los 20 años del kirchnerismo en la Plaza de Mayo, cuyo palco no tendrá como referencia una Casa Rosada en la que manda un proyecto que no asume como propio. Para ella, Alberto Fernández no ranquea ni entre las primeras 300 personas invitadas al acto…

