Massa y Wado, en el mismo tren: ¿Primer acto de una fórmula?

"Va a seguir poniendo el cuerpo, agarró una papa caliente", lo alabó De Pedro al líder del Frente Renovador, parafraseando a CFK.

WhatsApp Image 2023-05-27 at 14.57.37.jpeg

A pesar de la resistencia, Massa tomó la palabra, para recordar la génesis de su reencuentro con el kirchnerismo. "Nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos la Argentina en peligro, que todo era para unos pocos y empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que representa el Frente de Todos, con sus diferencias, sus divergencias, sus competencias, pero con un sueño de país federal", sintetizó el tigrense.

Resultó llamativo el uso del término "competencia", cuando está embarcado en una disputa de tribus para evitar la interna del oficialismo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Igual, Massa abrazó la prédica proselitista: "Necesitamos de la fuerza, el acompañamiento, para seguir soñando con una Argentina federal".

¿La foto de este sábado puede ser el prólogo de una fórmula? En los entornos de ambos ministros no se animan a descartar nada aún. ¿Cuál sería el orden? Tampoco. Massa, que hace meses insistía en que estaba más pendiente de las elecciones de 2027 que de las de 2023 para su futuro, dejó un mensaje que puede ser recordado la noche del 24 de junio, cuando se cierren las listas. "Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas de que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cual es el lugar que nos toca”.

¿Fórmula bonaerense?

"Con Axel Kicillof y Malena Galmarini revisando la agenda de acuerdos de Argentina con China por los proyectos que involucran a la Provincia de Buenos Aires", tuiteó el ministro de Economía una selfie en la que detrás se veía a su esposa y al gobernador. La excusa de la foto, se informó, fueron los proyectos de Laferrere, Agua Norte y AMBA II, "que consisten en obras de infraestructura de cloacas, agua y electricidad que mejorarán los servicios de los habitantes del conurbano bonaerense".

Después del acto con De Pedro, la difusión del encuentro en la casa de la familia Massa no dejó de ser leída también con un tinte electoral. Si bien Galmarini anunció sus pretensiones de ser candidata a intendenta de Tigre, el nombre de la titular de Aysa suena como síntesis frentetodista para un binomio bonaerense encabezado por Kicillof.

dc4d061c-17f4-4b90-ab7f-de1e239d227b.jfif

FUENTE: