Omar Perotti y Agustín Rossi: ojo por ojo, diente por diente

Detrás del complejo cierre de listas que tiene por delante el peronismo de Santa Fe asoma una vieja e histórica disputa nunca saldada. Si Agustín Rossi finalmente se convierte en la cabeza de la nómina, el exgobernador Omar Perotti y todo su sector no se plegará al armado.

No hay una salida clara para el cierre de listas del peronismo santafesino. Rossi ya está lanzado, pero su nombre genera mucha resistencia, sobre todo en los intendentes que le hicieron saber entresemana al senador José Mayans que el Chivo es mala palabra en sus territorios . Toniolli no está dispuesto a ser tercero de una lista liderada por Rossi y Roberto Mirabella , con el plan de ser apalancado por Perotti, se anota en la compulsa con mucho entusiasmo y ganas de ir al enfrentamiento. Ordenar ese berenjenal sin PASO huele a imposible ¿Habrá dedazo porteño o en octubre se parte el PJ ?

El perottismo es uno de los sectores internos que no va a caminar detrás de la figura de Rossi. “Nos empujan a jugar por afuera si lidera él”, le soltó a Letra P uno de los laderos del exgobernador. La guerra entre Perotti y Rossi no es nueva. Levantó vuelo en 2021 cuando el Chivo, avalado por el entonces presidente Alberto Fernández, le plantó una interna en las elecciones de medio término al elenco del rafaelino. Desde ese momento, no hubo retorno.