La tropa de Omar Perotti denunció al sello de Schiaretti en Santa Fe por afiliaciones truchas

Un asesor de Omar Perotti denunció penalmente al apoderado de Hacemos , el partido de Claudia Giaccone , que responde a Juan Schiaretti y forma parte de la coalición Unidos que conduce Maximiliano Pullaro . El motivo es que apareció afiliado a dicho sello, algo insólito ya que fue quien patrocinó los intentos del exgobernador rafaelino de disputarle el nombre.

Todo explotó cuando Mariano Bär , asesor del bloque perottista en la Legislatura , se enteró de la existencia de una ficha de afiliación a su nombre y con su firma falsificada en la justicia electoral. El documento estaba dentro del expediente por el reconocimiento partidario de Hacemos , el sello schiarettista que controla políticamente Giaccone en Santa Fe , funcionaria del gobierno provincial y una de las socias de Unidos . La ficha tenía, además, la firma de Gerardo López , apoderado del partido, “dando fe de su autenticidad”.

Con esa información, Bär hizo una presentación judicial solicitando al fiscal federal con competencia electoral que chequee la existencia de esa ficha, pidiendo que se desestime y que, si se confirmaba su existencia, se inicien las actuaciones penales correspondientes “por usurpar mi identidad y por todo otro tipo de delito -común o electoral- que correspondiera”. La investigación confirmó que la ficha efectivamente existía, por lo que avanzaron con las medidas de prueba para confirmar si las firmas eran o no falsificadas.

En su escrito de denuncia, Bär manifestó lo curioso de la situación, dado que fue abogado patrocinante de los legisladores perottistas Celia Arena y Marcos Corach en la disputa legal que llevaron adelante justamente contra Giaccone por el uso del nombre “ Hacemos ”. “Sería un sinsentido”, expresó el denunciante, que es en realidad afiliado al Partido Justicialista desde hace más de una década. De hecho, si bien hizo también una presentación en la Secretaria Electoral para que se desestime la ficha, muy probablemente ya se haya caído su afiliación al PJ de Santa Fe .

La ficha discutida data de abril de 2025, mientras que la denuncia fue hecha en septiembre de ese mismo año. La causa estuvo quieta un tiempo hasta hace pocas semanas, cuando la Gendarmería dio a conocer los resultados de la pericia caligráfica: la firma de Bär era falsa, indicaron los peritos, pero también la del apoderado Gerardo López . Con esa información, el fiscal federal decidió aplicar lo que jurídicamente se llama criterio de oportunidad y archivar la denuncia penal. La notificación de la decisión llegó al mediodía del 30 de diciembre, minutos antes del comienzo de la feria judicial.

La decisión del fiscal federal de Santa Fe

Entre los argumentos del fiscal Gustavo Onel figura que, como la firma de López también resultó ser apócrifa, “no se ha podido demostrar la identidad de las personas responsables de la inserción de dicho contenido falso en el documento”. Además, López había acompañado documental que probaba que sabía de la pertenencia de Bär a otro espacio, lo que “razonablemente indica que López como certificante, contando con esa información, no podría haber dado fe de la afiliación de Bär a una agrupación contraria o, al menos, hubiese detectado la anomalía”.

“Todas estas circunstancias, sumadas e interpretadas en su contexto específico político-partidario, impiden atribuir responsabilidad en la inserción del contenido en el documento al Sr. Gerardo López”, razonó el fiscal Onel. “Más allá de ello, tampoco se vislumbra posible la realización de otras medidas de prueba útiles y pertinentes que permitan individualizar al presunto autor o autores del hecho”, sumó a su análisis. Por eso, resolvió aplicar el criterio de oportunidad y archivar la denuncia en un escrito firmado el 29 de diciembre de 2025.

Sobre el filo de la feria

Apretado por los tiempos, el denunciante llegó a presentar una solicitud de revisión en los últimos minutos hábiles de 2025. Allí, expresó que “la falsificación de fichas de afiliación partidaria no constituye un conflicto de escasa lesividad ni un interés meramente individual, sino un ataque directo al normal funcionamiento del sistema de partidos políticos” y cruzó al fiscal porque “la acreditación de que ambas firmas son falsas no clausura la investigación, sino que, por el contrario, impone la necesidad de profundizarla”. Esa impugnación deberá resolverse al regreso de la feria.

En su solicitud de revisión, Bär se quejó porque consideró que “no resulta jurídicamente admisible que se pretenda erigir la propia torpeza, descontrol o negligencia funcional como argumento exculpatorio o como razón suficiente para clausurar la investigación”. Hasta pidió profundizar la investigación revisando el resto de las fichas que permitieron el reconocimiento partidario de Hacemos, ya que lo sucedido “implica un riesgo institucional significativo, en tanto podría consolidar una personería partidaria obtenida, al menos en parte, sobre la base de documentación apócrifa”.

Una disputa entre Omar Perotti y Juan Schiaretti

La disputa penal se da luego de otra batalla legal que ambas tropas mantuvieron durante el 2024. Luego de que la Secretaría Electoral le otorgara el reconocimiento partidario provisorio a Hacemos, tras un trámite encabezado por Giaccone, el perottismo presentó un escrito impugnando su nombre. Para el equipo del exgobernador santafesino fue un tema importante y lo hizo notar con las firmas que rubricaron la impugnación: Marcos Corach, Sonia Martorano y Celia Arena, las figuras del círculo más íntimo del rafaelino.

Lo que postulaban los perottistas es que, si bien no tenían un partido creado con ese nombre, la denominación “Hacemos” era idéntica a “Hacemos Santa Fe”, el distintivo del espacio del rafaelino con el que, además, había identificado a las listas que patrocinó dentro de la interna del peronismo. Incluso, había sido el slogan de su campaña a gobernador en 2019. Sin embargo, las impugnaciones no tuvieron éxito y la justicia electoral finalmente oficializó el partido de acuerdo a la solicitud y los trámites hechos por Giaccone, cuya primera decisión fue sumar el sello a Unidos.