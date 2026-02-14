APERTURA DE SESIONES

Santa Fe: Maximiliano Pullaro abre la Legislatura con los hits de gestión y la sombra del motín policial

El gobernador prepara un mensaje centrado en salud, obra pública y seguridad, recalibrado después de la protesta de los azules.

Letra P | Gabriela Albanesi
Por Gabriela Albanesi
El gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura de Santa Fe en 2025.

Maximiliano Pullaro abrirá este domingo a las 10 el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe. Será histórico, porque con la reforma constitucional, la actividad legislativa se adelanta más de tres meses. En un discurso de 50 minutos, el gobernador ratificará su plan de seguridad y defenderá la inversión en infraestructura frente al ajuste de Javier Milei.

El discurso, recalibrado, de Maximiliano Pullaro

La agenda de seguridad llegará a la Asamblea Legislativa como una moneda de dos caras que obligó a reescribir los borradores originales. Si bien el gobernador exhibirá la baja de violencia más importante de los últimos 25 años, el reciente conflicto con las fuerzas policiales sacudió el corazón de la gestión y obligó a recalibrar el mensaje. El verano, que había iniciado con índices de control territorial históricos, se empañó por un motín que incluyó protestas frente a las jefaturas y una tensión inédita con los mandos jerárquicos.

Tras días de tensión, Pullaro reencauzó la crisis con una última conferencia de prensa en la que confirmó, con cifras, el aumento salarial para el sector y logró levantar las medidas de fuerza. El domingo, utilizará el estrado para reforzar el mensaje. Buscará sanar la grieta interna mediante una reivindicación del rol de los agentes públicos, pero con la advertencia firme de que el orden institucional y la seguridad pública no son una negociación, ni que el Estado está dispuesto a ceder ante presiones sectoriales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2022090843872800957?s=20&partner=&hide_thread=false

En esa línea, marcará los avances finales de la cárcel de alto perfil y la implementación total de Lince, el sistema de inteligencia criminal, pero también la modernización de la Corte Suprema de Justicia y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la primera fila del recinto, como presidente del máximo tribunal, estará sentado Rafael Gutiérrez, el histórico cortesano que, tras dos años de intensa pulseada, anunció su renuncia.

El contraste con Javier Milei

En un contexto de economía estancada que impacta directamente en el bolsillo de una clase media, el gobernador buscará mostrar que Santa Fe tiene músculo propio mediante un ambicioso plan de infraestructura. Mientras la Nación mantiene el freno total a la obra pública, Pullaro pondrá el foco en el legado de infraestructura que dejarán los Juegos Sudamericanos 2026, y con el detalle de obras estratégicas para la conectividad y la producción, que buscan modificar la matriz económica de la provincia.

Milei Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

Otro apartado importante será el referido a la salud pública y la inversión en insumos críticos y medicamentos de alto costo que la Nación dejó de proveer a los sistemas sanitarios provinciales. En octubre del año pasado, la gestión hizo público un ahorro del 83 por ciento en la adquisición de medicamentos a través de la estrategia de compras centralizadas.

En un contexto de diálogo permanente con la prensa, el mensaje de Pullaro no tendrá anuncios sorpresa, sino que ratificará una hoja de ruta ya conocida. Sobre Casa Rosada, marcará sintonía en el norte del orden fiscal y la seguridad, pero se plantará como acreedora de una Nación en retirada, subrayando que las deudas acumuladas no condonan.

El show que se canceló por la lluvia

La tensión con la Casa Rosada se filtrará de manera elíptica, reconociendo coincidencias en la austeridad, pero planteando reclamos públicos sobre deudas históricas que posicionan a Santa Fe como una provincia acreedora. El mensaje tendrá una carga simbólica profunda al declarar 2026 como el año del 240° aniversario del nacimiento del brigadier Estanislao López, reforzando la autonomía provincial frente a un contexto nacional desfavorable.

Tanto así que había un despliegue festivo previsto que sufrió un revés de último momento: debido al pronóstico de lluvia para el domingo, el gobierno suspendió el show de Juan Carlos Baglietto y la delegación de Cosquín en la plaza de la Legislatura. Pese a la cancelación del evento cultural, la figura del caudillo santafesino aparecerá como el eje del discurso y como espejo de la pelea por los recursos y la identidad de una gestión que, con la Constitución reformada como herramienta, inicia su tercer año buscando consolidar un modelo de producción y orden antes de que el clima electoral de 2027 empiece a viciar la agenda política.

