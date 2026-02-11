Maximiliano Pullaro firma un aumento y da por terminado el motín policial: "No hay ninguna razón para que siga"

Maximiliano Pullaro da por terminado el motín policial: "No hay ninguna razón para que siga"

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , anunció que firmó el decreto de recomposición salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario y afirmó que “no hay ninguna razón para que siga” la movilización frente a la Jefatura en Rosario . Sostuvo que las demandas “fueron atendidas”, llamó a los azules rebeldes a deponer la protesta y denunció intentos de manipulación.

En una extensa conferencia de prensa, la primera que ofrece personalmente desde que estalló la crisis , el mandatario provincial buscó cerrar el conflicto que escaló en los últimos días con móviles fuera de servicio y concentraciones frente a unidades regionales. “Le hablo al personal que está fuera de la unidad regional: sus reclamos fueron atendidos”, expresó, en un mensaje directo a los manifestantes para que retomen las tareas.

Apenas concluida la conferencia de prensa, los uniformados que se encontraban amotinados en la sede policial de la zona sur de Rosario levantaron la protesta. "Logramos lo que necesitábamos, ya está todo el personal dispuesto para el servicio", resumió un policía.

El anuncio pone así fin a una semana de máxima tensión, con sanciones, pases a disponibilidad, negociaciones informales y la apertura de un canal de diálogo . El conflicto también expuso fricciones con la Casa Rosada , que se desentendió del reclamo y cargó la responsabilidad sobre la administración provincial.

Pullaro precisó que el piso salarial será de $ 1.350.000 para todo el personal, incluidos administrativos y agentes del 911, en línea con el planteo de equiparar ingresos a la canasta básica. A ese monto se sumarán adicionales por función, zona y conducción de móviles, lo que eleva los haberes por encima de los dos millones en áreas de mayor conflictividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CacuCandido/status/2021687241832034737?s=20&partner=&hide_thread=false Ningún agente de la Policía o del Servicio Penitenciario de Santa Fe ganará menos de $1.350.000 @maxipullaro pic.twitter.com/BS7LyZuKoO — Juan Cruz Cándido (@CacuCandido) February 11, 2026

En ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Santo Tomé, el plus por operatividad será de $ 500.000, con $ 250.000 extra para quienes manejen patrulleros. En cuerpos especiales, el salario puede alcanzar los $ 2.334.535, según enumeró.

El gobernador enmarcó la recomposición en la crisis nacional. Señaló que “la Argentina está mal económicamente” y que los recursos provinciales también se ven afectados por la falta de crecimiento. Aun así, sostuvo que la administración hará el esfuerzo fiscal necesario para priorizar la seguridad y cumplir con lo acordado.

Respaldo al jefe policial y denuncia de fake news

Pullaro ratificó su respaldo a Luis Maldonado, quien lo acompañó durante la conferencia. Dijo que no está en discusión el liderazgo de la conducción policial y advirtió que las órdenes “las baja el jefe de la policía y al jefe se le obedece”.

Sobre las sanciones, explicó que, tras un entendimiento con interlocutores del sector, se restituyó el arma reglamentaria a ocho efectivos y se los convocó a retomar funciones. Indicó que, hasta el momento, no habrá nuevas medidas disciplinarias para quienes se reincorporen, aunque se controlará el cumplimiento de los turnos.

Embed - Conferencia de prensa del gobernador Maximiliano Pullaro

El mandatario también apuntó contra la circulación de información falsa en redes sociales y habló de sectores con “otro tipo de intencionalidad” que buscaron erosionar el vínculo entre el gobierno y la fuerza. En ese marco, defendió el plan de seguridad que exhibe como principal logro de gestión y reiteró que el reclamo salarial fue “justo y genuino”, pero ya está saldado.