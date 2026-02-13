GRIETA CELESTE

Santa Fe: Amalia Granata pega el faltazo a la apertura de sesiones, pero un diputado propio la deja en offside

La exmodelo y dos legisladores de su bloque le hacen el vacío a la Asamblea Legislativa. Emiliano Peralta dirá presente. Señales de una interna que asoma.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Emiliano Peralta, alfil de Amalia Granata, durante la Reforma constitucional de Santa Fe

En contraste con la ausencia anunciada por Amalia Granata, un diputado de su bloque Somos Vida, Emiliano Peralta, asistirá a la apertura de de sesiones de la Legislatura de Santa Fe, que encabezará el gobernador Maximiliano Pullaro. La movida expone diferencias de estrategia dentro del bloque y deja al descubierto una interna que ya no se disimula.

Según pudo saber Letra P, Granata comunicó a su tribu en la cámara baja que no estará presente en el inicio del período legislativo 2026 y dejó librada a cada integrante la decisión de asistir o no. A su estrategia de vacío se plegaron Silvia Malfesi y Alicia Azanza.

Granata Tribunales.jpg
Se partió el bloque de Amalia Granata: con ella de viaje, uno de sus diputados avisó que votará a favor de la reforma constitucional.

Se partió el bloque de Amalia Granata: con ella de viaje, uno de sus diputados avisó que votará a favor de la reforma constitucional.

Peralta, en cambio, considera “correcto” dar el presente en la primera apertura de sesiones tras la sanción del nuevo texto constitucional de Santa Fe. Su decisión, aseguran en su entorno, ya estaba tomada, independientemente de lo que resolviera Granata.

Los desplantes de Granata a Maximiliano Pullaro

No es la primera vez que Granata opta por el desplante institucional. En 2025 faltó, junto a su bloque, a la apertura de sesiones. Meses después, tras participar como convencional constituyente, también se ausentó —con aviso— al momento de la firma de la nueva Carta Magna. La Libertad Avanza replicó parcialmente esa táctica: seis de sus 10 convencionales no asistieron.

En aquella oportunidad sí estuvieron los otros tres firmantes de Somos Vida: el propio Peralta, Lucila Lehmann y Malfesi, que marcaron un matiz dentro del espacio.

Granata, además, sostiene un enfrentamiento frontal con Pullaro. A su tono filoso en el recinto le suma una actividad intensa en redes sociales, con críticas duras y, muchas veces, agravios personales hacia el gobernador.

Sus movimientos generan desconcierto incluso entre aliados. La diputada explota su nicho político en la provincia gracias a la Boleta Única de Papel, que facilita el corte por categoría. Como ya contó este medio, ante una eventual reforma que obligue a “pegar” las listas legislativas a la fórmula ejecutiva, no descartaría competir por la Casa Gris para traccionar votos. En ese escenario, el crecimiento de La Libertad Avanza —que disputa el mismo electorado— agrega presión a cada decisión.

Emiliano Peralta, a contramano de Amalia Granata

En el último tiempo, Peralta adoptó un perfil diferente al de la líder celeste. Transita su segundo mandato con una apuesta al diálogo con otros bloques y cultiva vínculos personales que, en privado, le reconocen tanto en Unidos como en el peronismo.

Durante la Convención constituyente jugó un rol articulador dentro y fuera de su espacio y se mostró proclive a negociar “los mejores acuerdos posibles”. En paralelo, consolidó construcción territorial: en la última elección logró que Daniel Bailat ingresara como concejal en Reconquista, su ciudad natal.

Abogado y referente del movimiento provida, Peralta inició su recorrido político junto a Nicolás Mayoraz, cuando compartía bloque con Granata. Tras negarse a “entregar” parte de su salario como asesor al hoy diputado libertario, dio un portazo. Años después regresó a la Legislatura como segundo en la lista celeste.

