Córdoba da vuelta su matriz económica: el agro desplazó a la industria y copó la torta exportadora en 2025

La producción agropecuaria y sus derivados con valor agregado, motor de la producción y desafío de logística en la Región Centro

Córdoba representa alrededor del 9% del PBI nacional, con un producto bruto estimado en US$ 65.000 millones para 2024 (aún no hay datos oficiales de 2025). Se trata de una de las economías más diversificadas del país, con presencia agroindustrial, industrial y tecnológica. Sin embargo, cuando se observa la generación de divisas, el agro manda.

Lejos quedó la imagen de 2005, época en que la industria automotriz dominaba.

En 2025, las exportaciones cordobesas alcanzaron US$ 10.900 millones, un 7% más que en 2024, según datos elaborados por la Bolsa de Cereales de Córdoba sobre estadísticas oficiales. El 85% de esos ingresos provino de la agroindustria (productos primarios más manufacturas de origen agropecuario), una participación 25 puntos porcentuales superior al promedio nacional, donde el agro explicó el 60% de las divisas.

La composición por grandes rubros muestra esa concentración. El 46% correspondió a productos primarios (US$ 5.000 millones); el 39,2% a manufacturas de origen agropecuario (US$ 4.300 millones); el 14,6% a manufacturas de origen industrial y el 0,2% a combustibles y energía.

El maíz al frente: los cinco productos del agro que sostienen las divisas

Los cinco principales productos exportados explicaron el 60% de las ventas externas de Córdoba en 2025. El ranking lo encabezó el maíz, con el 21% del total y US$ 2.280 millones. Le siguieron los subproductos de oleaginosas (14%, US$ 1.570 millones), la soja (13%, US$ 1.400 millones), el maní (6,3%, US$ 670 millones) y, recién en quinto lugar, los automóviles, con el 5,7% y US$ 620 millones. Siempre según datos de la Bolsa de cereales, producidos a través de Estadísticas de la Provincia d Córdoba.

El dato es elocuente: la industria automotriz aparece por detrás de cuatro productos agroindustriales en generación de dólares.

bio4 maíz rio cuarto.jpg Las empresas de biocombustibles de Córdoba triplican el valor del grano de maíz

A nivel nacional, el complejo sojero volvió a ser el principal generador de divisas en 2025, con US$ 20.900 millones, mientras que el maíz en grano aportó US$ 6.515 millones. En Córdoba, ese patrón se intensifica en la era de Javier Milei.

Entre las empresas que sostienen este perfil se destaca Aceitera General Deheza (AGD), uno de los mayores complejos agroindustriales del país, con fuerte inserción internacional en aceites, harinas proteicas, maní y biodiésel. El peso de firmas de este tipo explica la capacidad provincial de agregar valor industrial a la producción primaria.

La automotriz: estratégica en empleo, menor en divisas

La industria automotriz cordobesa conserva un rol estructural en el entramado productivo. La provincia es uno de los principales polos del país y concentra cerca del 29% de las exportaciones sectoriales nacionales, según datos del Ministerio de Industria provincial elaborados en 2023. El sector genera más de 24.800 empleos directos y lidera la producción nacional. Las plantas de Volkswagen, Renault, Stellantis e Iveco sostienen una cadena industrial compleja y de alta calificación técnica.

Sin embargo, en términos de comercio exterior provincial, su peso relativo se redujo frente al auge agroexportador. En 2025, la producción automotriz representó apenas el 5,7% del total exportado por Córdoba.

llaryora fiat titano stellantis passerini.jpg Martín Llaryora, junto a directivos de Stellantis en Córdoba

La comparación histórica refuerza la tendencia. En 2005, Córdoba exportó US$ 4.433 millones. En ese momento, las manufacturas de origen industrial —incluyendo el rubro automotriz— tenían un peso más significativo dentro del total. A nivel nacional, esa industria alcanzaba cerca de US$ 2.900 millones y Córdoba era el principal polo del interior. Veinte años después, las exportaciones provinciales más que se duplicaron en dólares, pero la matriz se inclinó con mayor fuerza hacia el agro.

La automotriz sigue siendo decisiva en empleo, inversión y tecnología. Pero ya no es la principal generadora de divisas.

Economía del conocimiento: el emergente que gana lugar

El tercer vértice del triángulo productivo es la economía del conocimiento. Córdoba es hoy el segundo polo tecnológico del país y cuenta con casi 3.000 empresas vinculadas al sector, distribuidas en diez departamentos provinciales.

Según el Observatorio Provincial de la Economía del Conocimiento, esta actividad aporta el 9,6% del Producto Geográfico Bruto (PGB) y genera más de 57.000 empleos. El 17,5% de sus ventas se exporta.

¿Cómo evolucionó la molienda de granos de Argentina en 2025?

La molienda de soja y maíz en 2025 se mantuvo estable, con 42,4 Mt y 7,1 Mt, respectivamente.



— Bolsa de Cereales de Córdoba (@BCCBA) February 10, 2026

El ecosistema está respaldado por el rico entramado universitario, más de 280.000 estudiantes presenciales y casi 10.000 investigadores, además de clústeres tecnológicos en la ciudad de Córdoba, San Francisco, Villa María y Río Cuarto.

Desde la sanción de la Ley Provincial 10.649, el régimen ofrece estabilidad fiscal y exenciones impositivas por diez años, con foco en software y servicios digitales (84% de las empresas inscriptas).

Aún así, su volumen exportador no alcanza los montos del agro ni de la industria automotriz. Su fortaleza está en el empleo calificado y en la diversificación futura de la matriz.

Qué piden los sectores a Javier Milei

El agro reclama a Javier Milei previsibilidad tributaria, estabilidad cambiaria y mejoras logísticas para sostener la competitividad internacional.

La industria automotriz demanda incentivos a la producción, integración regional —especialmente con Brasil— y reducción del costo laboral e impositivo para evitar pérdida de escala.

milei córdoba jesus maria Javier Milei en Jesús María

La economía del conocimiento pone el foco en estabilidad normativa, ampliación de beneficios fiscales y políticas de formación de talento. Todos coinciden en un punto: previsibilidad macroeconómica.

Una matriz más concentrada que hace 20 años

En 2005, la narrativa productiva cordobesa estaba asociada a la “Córdoba industrial”. En 2015, el agro ya mostraba supremacía exportadora. En 2025, esa hegemonía es contundente.

Hoy, 85 de cada 100 dólares que ingresan por exportaciones provinciales provienen del agro y su industria asociada. La automotriz continúa siendo un símbolo industrial y generador de empleo formal. La economía del conocimiento aparece como apuesta estratégica de largo plazo. Pero en la Córdoba exportadora de 2025, el maíz, la soja y sus derivados son los que sostuvieron la caja de dólares.