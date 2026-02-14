Mariano Gaido abre sesiones 2026 en Neuquén con anuncios y nuevos proyectos clave

Mariano Gaido abrirá el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Neuquén con un discurso centrado en balance y proyección. El jefe comunal repasará lo realizado durante 2025 y anunciará una batería de iniciativas que prevé enviar en los próximos meses con el objetivo de terminar con sus planes en la capital provincial y blindar su proyección provincial.

El acto tendrá lugar este domingo desde las 9 y marcará el inicio formal de la actividad legislativa. Ante concejales, funcionarios y representantes institucionales, el mandatario local delineará los ejes estratégicos que, según sostuvo, apuntaron a consolidar el crecimiento de la ciudad más grande de la Patagonia . No se descarta la presencia del gobernador Rolando Figueroa ni de autoridades provinciales.

Durante su mensaje, Gaido pondrá el foco en el desarrollo urbano, el impulso a la actividad comercial y el fortalecimiento de los servicios públicos. Desde el entorno del intendente señalaron que las iniciativas ingresarán como proyectos de ordenanzas y buscarían acelerar inversiones en infraestructura.

Pese a los recortes de fondos nacionales implementados por el gobierno de Javier Milei , el intendente viene destinando cuantiosos recursos a la obra pública, y este año no será la excepción. El presupuesto aprobado a finales del año pasado prevé que el 43% del gasto estipulado para 2026 se vuelque a esos fines.

Entre otras prioridades, el jefe comunal anunció recientemente que este año la ciudad avanzará con la ejecución de 3.000 nuevas cuadras de asfalto en toda la capital, que serán ejecutadas por completo con fondos municipales. También anunció su intención de concluir y entregar dos loteos habitacionales más.

Un Concejo fragmentado en Neuquén

La presidencia del Concejo Deliberante continuará en manos de Claudia Argumero, según definieron los 18 ediles en la sesión preparatoria, mientras que María Victoria Fernández fue confirmada como vicepresidenta primera y se aprobó la designación de José Luis Artaza como vicepresidente segundo.

Sin embargo, la integración de las comisiones permanentes comenzó a definir el pulso político del año y el margen de maniobra para el oficialismo.

Desde sectores opositores plantearon la revisión de tasas municipales incluidas en la ordenanza tributaria, en especial aquellas vinculadas a incrementos aplicados en enero sobre retributivos. La discusión abrió un debate sobre financiamiento y presión fiscal en la ciudad.

Concejo Deliberante Neuquén(1) El Concejo Delibrante de Neuquén, en sesión.

Según datos oficiales, durante 2025 el Concejo Deliberante aprobó más de 400 normas, muchas con acompañamiento amplio entre oficialismo y oposición. De hecho, el 80% fueron votadas por unanimidad. Ese nivel de consenso fue interpretado por las autoridades como una señal de diálogo institucional.

En el Legislativo capitalino coexisten 12 bloques, de los cuales diez son unipersonales. A pesar de las divisiones formales, en la práctica la alianza del intendente y el gobernador es la que ostenta la la mayor cantidad de representantes.

La articulación interna del Estado

Se prevé que en la apertura de sesiones participen autoridades provinciales y municipales, además de representantes del Poder Judicial. También fue invitado el gobernador Rolando Figueroa, junto con legisladores neuquinos, en un gesto de articulación entre distintos niveles del Estado.

Tras el mensaje, las iniciativas del Ejecutivo y los proyectos de los distintos bloques tomarán estado parlamentario y comenzarán su tratamiento en comisiones. Con ese paso formal, el calendario legislativo 2026 quedará en marcha y dará paso a una agenda que anticipa debates intensos y definiciones clave para el rumbo de la capital provincial.