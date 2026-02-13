Santa Fe: fundadores de Bioceres denuncian una extorsión para arrebatarles el control de la firma

Los directores y fundadores de Bioceres S.A. , el grupo empresario de Santa Fe líder en biotecnología aplicada al agro , denunciaron una estrategia “extorsiva” para quedarse con Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX), la sociedad que cotiza en Wall Street, en el marco de un conflicto societario que incluyó la remoción del directorio histórico y un pedido de quiebra.

GRIETA CELESTE Santa Fe: Granata pega el faltazo a la apertura de sesiones, pero un diputado propio la deja en offside

Le apuntan al empresario Juan Sartori , accionista de Moolec Science, una firma radicada en las Islas Caimán, que se quedó con el control de Biox desde que ingresó a mediados de 2025.

El grupo de accionistas fundadores de Bioceres desmintieron versiones de un enfrentamiento entre ellos como razón para la convocatoria a una nueva asamblea de accionistas prevista para el próximo 20 de febrero. En ese sentido, aclaran que ésta es consecuencia directa del cambio de control ocurrido el año pasado.

De acuerdo con esa versión, el mismo controlante que tomó participación mayoritaria en 2025, Moolec Science , con pleno conocimiento de la situación financiera y societaria, habría decidido incumplir compromisos previos y luego promover la quiebra de la sociedad.

Para este grupo de accionistas, detrás de la maniobra está Sartori, un empresario que fue senador y candidato presidencial de Uruguay y que también es dueño de un porcentaje de tres equipos europeos: Sunderland de Inglaterra, Juventus de Italia y Mónaco de Francia. El vínculo de Sartori con Bioceres data de 2019, cuando una empresa suya llamada Union Acquisition Corp. se fusionó con Bioceres SA . Así fue que surgió BIOX , la firma que formó parte del grupo Bioceres y fue la que efectivamente empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York .

Cambio de control en Bioceres y disputa judicial

El conflicto se profundizó tras la asamblea del 15 de diciembre de 2025, en la que se removió al directorio anterior y se designó uno unipersonal. Desde entonces, sostienen los denunciantes, se adoptaron decisiones en sentido contrario a la voluntad expresada por el órgano que condujo la empresa durante más de dos décadas.

Entre esas medidas se incluyó la solicitud de la propia quiebra de Bioceres S.A., presentada el 26 de diciembre de 2025, luego de que el directorio quedara reducido a una sola persona. La decisión implicó un giro respecto de la estrategia que venía sosteniendo la conducción histórica.

resuelve cautelar Tomo 2026 Res. 33 23-1-26

En paralelo, el exdirector Federico Trucco promovió una acción de nulidad contra resoluciones adoptadas en la asamblea del 15 de diciembre y solicitó una medida cautelar para suspender sus efectos. El planteo recayó en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario, que intervino durante la feria judicial.

La resolución dictada el 23 de enero de 2026 en la causa “Federico Trucco c/ Bioceres S.A. s/ medida cautelar” analizó la legitimación del exdirectivo y la existencia de “motivos graves” para suspender provisoriamente las decisiones cuestionadas .

Asamblea, cautelar y acusaciones cruzadas

En el sector que responde al directorio histórico interpretan que la nueva asamblea fue convocada como reacción a la medida cautelar dictada por la Justicia, que suspendió decisiones adoptadas en la asamblea liderada por el grupo mayoritario que no aprobó la gestión de Federico Trucco y Manuel Sobrado.

Según esa postura, el objetivo sería avanzar en una estrategia destinada a neutralizar o eludir fallos judiciales promovidos por un exdirector, orientados —afirman— a preservar la legalidad y el funcionamiento institucional de la compañía.

Los fundadores sostienen que no existió voluntad clara del nuevo accionista de alcanzar un acuerdo y que las decisiones adoptadas desde diciembre responden a una redefinición de la conducción impulsada por el grupo que tomó el control a mediados del año pasado.

BioceresSemillas

En ese marco, calificaron como “extorsivo” el mecanismo utilizado para avanzar sobre otros activos vinculados al grupo empresario, entre ellos BIOX, y remarcaron que los hechos no se originan en disputas internas históricas, sino en la estrategia definida tras el cambio accionario.

Del lado del actual controlante no hubo, hasta el momento, una respuesta pública a estas acusaciones. Mientras tanto, el proceso judicial y la asamblea convocada para el 20 de febrero se perfilan como próximos capítulos de una disputa que combina decisiones societarias, planteos legales y el futuro de una de las compañías emblemáticas del sector biotecnológico.