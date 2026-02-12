Efecto motín: Maximiliano Pullaro apuesta por un ex para renovar la jefatura de la Policía de Rosario

Apenas horas después de desactivar el motín policial que tensionó a la provincia de Santa Fe , el gobernador Maximiliano Pullaro removió a Guillermo Solari como jefe de la Policía de Rosario y designó en su lugar a Danilo Villan, un viejo conocido en la estructura policial en la cuna de la bandera.

El relevo se definió luego de varios días de tensión , marcados por reclamos salariales que tuvieron como epicentro la jefatura de la Unidad Regional II , en Rosario y que recién se destrabó este miércoles por la noche cuando el propio gobernador anunció la firma del incremento salarial .

Danilo Villan regresará a un cargo que ya ocupó entre enero y julio de 2020, en los albores de la gestión de Omar Perotti y el estallido de la pandemia de Covid-19 . Su nombre fue oficializado tras la salida de Solari, quien había asumido hacía apenas tres meses.

Villan es director general retirado, aunque se reincorporó a la fuerza en 2023 para asumir al frente de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos . Tiene 54 años.

Antes, formó parte del Cuerpo Guardia de Infantería de la UR II, la División Personal y el Comando Radioeléctrico de la UR II, donde llegó a ser subjefe. También lideró la Infantería de la UR II en 2015, fue director de la Policía de Acción Táctica (PAT) y durante la jefatura de la Policía de Rosario también estuvo al frente de la Policía Vial .

La resaca del motín policial en Rosario

El cambio de Villan por Soria se produce luego de una semana de máxima tensión que tuvo especial desarrollo en Rosario, donde uniformados y familiares, tanto de policías activos como retirados, mantuvieron una ruidosa protesta en las puertas de la Unidad Regional II. El movimiento en la cúpula policial rosarina contrasta con el fuerte respaldo que el gobernador le dio al jefe provincial, Luis Maldonado, que fue escupido por un manifestante no identificado.

En la Casa Gris buscaron bajarle el tono al recambio. El secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que la medida tiene que ver con “la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes". "La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal”, amplió.

En ese sentido, indicó que “la elección de cada jefe revista una atención especial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad; y la selección de Villán tiene que ver con esta impronta, además de su experiencia en la fuerza". "La expectativa es continuar y consolidar los logros alcanzados con este Plan de Seguridad”, cerró.