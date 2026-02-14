TODO ROTO

Tigre, en llamas: Julio Zamora acusa al massismo por intromisión en el PJ

Fue a través de una solicitada. Habla de presiones mediáticas, operaciones y hostigamiento. El PJ unido presentó lista para arrebatarle el partido.

Letra P | Macarena Ramírez
A días de que queden oficializadas las listas que competirán en la interna del PJ en varios distritos se calentó la pelea: uno de ellos es Tigre, donde con una lista de unidad, el peronismo desafía al intendente Julio Zamora que maneja el partido a nivel local.

El jefe comunal hizo circular una solicitada por ponen “en alerta” a los afiliados del partido por “intromisión” de organizaciones políticas ajenas al partido. No lo nombre pero hace referencia figuras del Frente Renovador de Sergio Massa, con quién tiene una histórica batalla en el distrito.

Las acusaciones de Julio Zamora

En el texto difundido, firmado por el candidato de la lista Celeste Y Blanca, Justicia Social en Tigre, Mario Zamora (hermano del intendente) y el apoderado, Ricardo Páez, se pone “en alerta al conjunto de afiliados del partido justicialista bonaerense del distrito de Tigre por las graves acciones de intromisión en la vida interna del partido por parte de organizaciones políticas ajenas a nuestro partido”.

En la solicitada denuncia “presiones mediáticas” por notas en las que se habla de que la Junta Electoral “estaría evaluando impugnar nuestra lista por supuesta participación en procesos electorales nacionales”. “Son operaciones de baja estofa a las que ya estamos acostumbrados”, lanzaron.

Julio Zamora y Cecilia Ferreira

“Recientemente patrullas de control ideológico, conformadas por integrantes de partidos ajenos a la interna peronista, están hostigando a aquellos afiliados que avalaron nuestra lista tratando de poner en duda la verosimilitud de las firmas presentadas”, acusa.

Volver a Axel Kicillof

Luego de competir en las elecciones 2025, de forma fallida con el sello de Somos, el intendente muestra en el comunicado una intención de volver al peronismo, pero ahora de la mano de Axel Kicillof. “No vamos a admitir que se menoscabe nuestro derecho a la participación democrática, hemos adherido a la lista provincial unificada, nos convoca el llamado a la unidad formulado por el gobernador Axel Kicillof, encabezando una nueva etapa de recomposición de nuestra fuerza política”, afirma el sector.

En esa línea agrega que “como lo venimos ratificando desde la 2023, vemos necesario un análisis de las causas de la derrota a nivel nacional, un profundo debate sobre la coyuntura y las tareas de esta etapa y favorecer los mecanismos de democracia interna”.

El peronismo unido contra Julio Zamora

Para la elección interna que se disputará el próximo 15 de marzo, en Tigre se presentaron dos listas, la liderada por el hermano del intendente y por otro lado una del peronismo unido que contiene a sectores del Frente Renovador, afilados al PJ, al kirchnerismo, al Movimiento Evita y al Movimiento Derecho al Futuro.

Ese sector apunta a Zamora por “haberse ido del partido”, en la pasada elección cuando el jefe comunal decidió jugar con el sello de Somos, que reunía a algunos peronistas con un sector del radicalismo. Le fue mal: sacó apenas cuatro puntos con su candidatura a senador provincial y quedó tercero en el distrito atrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

sergio-massa-y-malena-galmarinijpg.jpg
Sergio Massa y Malena Galmarini

La Junta Electoral del PJ bonaerense tiene tiempo hasta el próximo jueves 19 de febrero para oficializar las listas que van a competir, al cierre de esta nota la nómina de Consejeros provinciales, de unidad, estaba bajo siete llaves, y se trabaja para tratar de evitar la competencia en la mayor cantidad de distritos posibles. En 32 municipios se presentó más de una lista.

