Pasos en falso de Axel Kicillof en la batalla contra Javier Milei

Axel Kicillof jugó a fondo en la discusión pública de dos temas nacionales clave como la reforma laboral y la baja de imputabilidad, ubicándose una vez más como el principal opositor a Javier Milei . Fue una semana victoriosa para el Presidente, aunque el gobernador seguirá batallando, no sin dificultades.

Su paso por la movilización al Congreso mientras se trataba la reforma laboral le dejó sinsabores. Hubo críticas a la forma en la que se presentó el bonaerense, aunque también valoraciones a su postura firme de oposición sin dobleces ante la escasez de voces críticas.

También buscó plantar postura respecto de la baja de imputabilidad, pero con la dificultad de querer evitar el “discurso marketinero” e instalar un debate profundo, una empresa compleja de permear en una sociedad que, según las encuestas como la que publicó Letra P, se inclina a favor de meter presos a los adolescentes desde los 14 años.

Como en la mayoría de las grandes movilizaciones contra las políticas de la Casa Rosada, Kicillof marchó al Congreso junto a la dirigencia de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Llegó al lugar, se sacó fotos y participó junto a la vicegobernadora Verónica Magario de una entrevista radial con el periodista Alejandro Bercovich, quien instaló en la plaza un estudio móvil de Radio Con Vos.

Kicillof en Radio con Vos durante la marcha contra la reforma laboral



Cuando pasadas las cinco de la tarde se difundieron las fotos del gobernador, la plaza del Congreso era un hervidero con manifestantes vandalizando el espacio público y las fuerzas de seguridad reprimiendo y deteniendo gente. El modo selfie de un Kicillof sonriente en medio de los disturbios, generó críticas que circularon en las redes y recorrieron grupos de WhatsApp. También cuestionamientos porque los principales referentes del MDF “no estuvieron cuando se pudrió”, ni para “reclamar la liberación de los detenidos”, planteó ante este medio un dirigente alineado con CFK.

En ese lugar estuvieron algunos referentes como Juan Grabois o figuras de La Cámpora. “Estuvimos donde teníamos que estar, como siempre”, dijo un dirigente cercano a Kicillof ante la consulta de este medio por las críticas a las fotos difundidas oficialmente.

Aún con pasos en falso, en el haber del gobernador de Buenos Aires quedó la resonancia de seguir siendo una de las voces más fuertes de oposición a Milei. En el Congreso se vio a un peronismo fragmentado. En la calle, a una CGT que marchó para cumplir. En ese marco, la voz de Kicillof suena más fuerte.

Sobre la reforma laboral, el gobernador argumentó que “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”, y que ahora “están en juego los derechos de los trabajadores”. “Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Milei”, completó su línea argumental.





Kicillof en la marcha contra la reforma laboral

La dificultad de instalar discursos no marketineros

El gobernador también plantó postura respecto de la baja de imputabilidad buscando diferenciarse del discurso libertario colmado de consignas rápidas, a través de un argumento más profundo y también más difícil de instalar. Este jueves, mientras la Cámara de Diputados trataba el proyecto de ley, Kicillof abrió un Congreso Provincial de Seguridad. Allí, sobre la baja de imputabilidad, afirmó que “no se trata anuncios grandilocuentes” o de “marketing”, sino de un trabajo cotidiano, esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos”. En ese marco, firmó convenios de “Entramados” con intendentes.

Ese programa tiene un propósito estructural interesante: busca interrumpir trayectorias delictivas de jóvenes en situación de riesgo y prevenir el ingreso al delito de niños y adolescentes de sectores socialmente vulnerables. Contempla acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos. Pero instalar sus ideas en la conversación social, es mucho más difícil que filtrar la consigna libertaria: “Delito de adultos, pena de adultos”. Emocional y simple de reproducir.





Kicillof en la apertura del Congreso de Seguridad

El contraste con el silencio de CFK

La presencia de Kicillof y la crítica constante a las políticas de Milei contrastan con el silencio que decidió adoptar, al menos hasta el momento, Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta no se manifestó sobre ninguno de los tres grandes temas en discusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, lo que deja un vacío fuertemente perceptible en el universo peronista.

Las únicas dos veces que CFK publicó en sus redes sociales en lo que va de 2026 fue para expresarse ante fallecimientos: primero, el de un militante atropellado en la esquina de San José 1111, y segundo, el de la dirigente chaqueña, Sandra Mendoza. No hay otras voces con su potencia.

No obstante la decisión de, al menos por ahora, no intervenir en la discusión pública, lentamente se está poniendo en marcha una nueva campaña con diferentes acciones para pedir su liberación. La primera es este sábado 14 de febrero con una jornada cultural con más de ochenta artistas plásticos en la puerta del domicilio donde cumple su condena.

El desafío de cantar nuevas canciones

En el marco de un gobierno que se siente fortalecido y con números que lo respaldan, Kicillof tiene el desafío de empezar a entonar una nueva canción que sintonice un poco más con los gustos musicales de la época. Tiene enfrente a un rival que demostró un entendimiento de la opinión pública. Al menos, hasta que la economía diga lo contrario.

En eso están el gobierno provincial y el gobernador. En las próximas semanas Kicillof empezará a recorrer el país y pretende hacerlo conociendo en profundidad las problemáticas de cada región. No quiere ir a hacer agua, o a repetir lo que dice en un medio nacional. Pero eso no será suficiente. Sin eslógans ni marketing, tendrá que encontrar la manera de conectar.