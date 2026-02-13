Dólar barato, combustible para la bicicleta: el carry trade marca el pulso y tensiona la economía real

El dólar barato impulsa el carry trade, con sus consecuencias en una economía golpeada.

El dólar perforó el piso de $1.400 por primera vez desde octubre y, pese al rebote de este viernes, se mantiene apreciado en términos reales. Con tasas en pesos por encima de la inflación esperada y fuerte ingreso de capitales, el carry trade se consolida como estrategia dominante mientras crecen los vencimientos de deuda y las advertencias sobre sostenibilidad.

El dólar oficial subió 2% en la jornada, pero cerró en $1.399,5 y continúa apreciado en términos reales. El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) informó que el Tipo de Cambio de Referencia A 3500 se ubicó en $1.395,4205 al 13 de febrero de 2026, mientras el ministro de Economía, Toto Caputo, aprovecha y avanza con una acumulación de reservas que supera los u$s 2.000 millones en lo que va del año.

Con tasas altas en pesos y menores expectativas de devaluación, los inversores venden dólares para colocarse en instrumentos en moneda local, mientras crece la advertencia sobre el stock de deuda y el atraso cambiario.

El carry trade es una estrategia financiera simple que consiste en vender dólares, pasarse a pesos y aprovechar tasas de interés altas. Mientras el dólar se mantenga estable o baje, el inversor gana por la tasa en pesos y luego puede volver a dolarizarse con una ganancia adicional.

Ese mecanismo se volvió central en las últimas semanas. Con el dólar oficial perforando el puso de $1.400 por primera vez desde octubre y tasas en pesos por encima de la inflación esperada, el incentivo a quedarse en moneda local creció.

El informe semanal de la consultora LCG explicó que “el carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre”.

Por qué el dólar baja cuando crece la bicicleta

El funcionamiento es circular. Para hacer carry trade, los inversores venden dólares. Esa mayor oferta hace caer el tipo de cambio o limita sus subas. Al mismo tiempo, el Banco Central compra parte de esos dólares y suma reservas.

Desde comienzos del año, el BCRA compró u$s 2.090 millones, según LCG, impulsado por una oferta de divisas superior a la habitual, explicada principalmente por colocaciones corporativas, deuda provincial y crecimiento del crédito en moneda extranjera que debe liquidarse en el mercado oficial.

image

Por su parte, la financiera Max Capital describió este contexto como uno de “altos ingresos de capitales, individuos ya dolarizados y elevado crédito doméstico en dólares”, lo que contribuye a la apreciación del tipo de cambio.

No obstante, Mundo Dinero señaló que, en el marco de las compras del BCRA, el Tesoro retiró más pesos de los que se emitieron.

En la misma línea, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, advirtió que, "aunque desde Gobierno plantea que ahora sí es posible acumular reservas debido a la recuperación de la demanda de dinero, el Central emite y el Tesoro se endeuda para retirar los pesos".

Tasas altas y deuda en pesos, el corazón del esquema

El atractivo del carry depende de que las tasas en pesos sean altas. En la última licitación, el Tesoro refinanció todos los vencimientos y colocó deuda adicional sin subir tasas, manteniendo rendimientos reales positivos.

Francisco Mancuso, abogado y operador de bolsa, describió en términos concretos el escenario. "Sin piso, al dólar no lo quiere nadie. El malón sigue apostado al carry trade", señaló y graficó: “Mientras la caución orilla 25/27%, las lecaps siguen rindiendo la (tasa) corta de febrero alrededor del 30% y la de marzo alrededor del 34%”, tentando a los inversores a mantenerse en pesos.

Asimismo, la consultora Vectorial señaló que el rollover (refinanciación) del 123% obtenido por el Tesoro en la última licitación de deuda puede interpretarse como confianza, pero también como una señal de que “los agentes venden dólares para obtener una tasa de corto plazo mediante el carry”.

Un esquema con sus riesgos

El funcionamiento del carry trade depende de que el dólar se mantenga estable. Si el tipo de cambio sube rápido, la ganancia financiera desaparece.

El economista Pablo Tigani advirtió sobre esa dinámica. “En 2026, mientras a nadie se le ocurra salir, la seguirá roleando pagando fortunas a la bicicleta. Si quieren salir (salvo Julio) el campo está minado”, advirtió y agregó que existen vencimientos en pesos equivalentes a u$s 87.719 millones en los próximos 11 meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloTigani/status/2022085392812703996&partner=&hide_thread=false En 2026, mientras a nadie se le ocurra salir, la seguirá roleando pagando fortunas a la bicicleta. Si quieren salir (salvo Julio) el campo está minado. Estos son vencimientos de deuda en pesos del Tesoro. pic.twitter.com/PGeNcPcAtJ — Pablo Tigani (@PabloTigani) February 12, 2026

El economista Andrés Spinelli planteó otra señal de alerta. “Somos el único país del planeta donde hay carry trade masivo y sin embargo revientan deuda hard y acciones… insólito”, dijo.

Dólar barato y economía cara en dólares

La contracara del carry trade es la apreciación del peso. Con el dólar retrasado y precios internos subiendo, la economía se encarece en dólares.

Mancuso sintetizó esa situación. “Sigue comprando dólares con precios bajando: estamos en el paraíso del encarecimiento en dólares. Ricos en dólares. Pobres en pesos. Pobres ante la suba de precios”, alertó.

Letcher también hizo referencia a los efectos en la economía real. "Identificamos -dijo- que, aunque el frente financiero parezca tranquilo, el programa macroeconómico está encontrando limitaciones en el nivel de inflación mensual y en los motores del crecimiento de la actividad. Es posible que, en respuesta a estos limitantes y a una posible reversión del contexto internacional, el Gobierno esté pensando en desregular los créditos en dólares, como se rumoreó durante esta semana".