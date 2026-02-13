Gremios docentes van al paro en Buenos Aires y presionan a Axel Kicillof a días del inicio de clases

El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios

Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro para el lunes 2 de marzo, día del inicio del ciclo lectivo, en rechazo a la propuesta salarial del 3% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof . La medida, impulsada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), es una jugada de presión para obligar al gobernador a mejorar el aumento.

La FEB resolvió el paro en un Congreso Extraordinario donde expresó un "rechazo unánime" a la oferta oficial. La titular del gremio, Liliana Olivera, explicó que "esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector". La federación tiene más de 60.000 afiliados y es el segundo gremio docente en importancia detrás de Suteba, con fuerte incidencia en el interior de la provincia.

Según las cuentas de los gremios, la propuesta del gobierno implica que un maestro de grado que recién se inicia percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de 22.188 pesos, llevando su salario total a 762.188 pesos. Con esta oferta, un docente con diez años de antigüedad llegaría a 733.326 pesos. La FEB considera que esos números no alcanzan para recomponer la pérdida del poder adquisitivo acumulada.

El escenario se complica porque Suteba, conducido por Roberto Baradel, también rechazó la propuesta salarial provincial pero no convocó a un paro contra Kicillof. En cambio, el gremio se sumó a un paro nacional convocado por CTERA para el mismo 2 de marzo, en rechazo al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el efecto práctico es el mismo: no habrá clases en la primera jornada del ciclo lectivo.

Un giro en la relación con los gremios

Esta situación marca un quiebre en la relación entre Kicillof y el sector docente. En los seis años de gestión del gobernador, nunca había comenzado un ciclo lectivo con un paro masivo. La medida afectaría a cinco millones de alumnos bonaerenses.





paro docente Docentes irán al paro el jueves 23 de mayo



La negociación viene recalentándose hace semanas. El gobierno cerró 2025 con un aumento de 25,9% mientras la inflación trepó a 31,5%, lo que dejó a Kicillof corriendo de atrás desde el arranque del año. La primera oferta para 2026 fue de apenas 2%, que los gremios rechazaron de plano. La nueva propuesta de 3% mejoró en un punto la anterior, pero tampoco convenció a los sindicatos.

Los gremios estatales también rechazaron la oferta de 3% porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas 1,5% respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado, que rondaba el 1,5%. UPCN, Fegeppba y ATE expresaron su disconformidad sin siquiera analizar la propuesta.

La negociación que viene

El gobierno provincial argumenta que la delicada situación financiera que atraviesa por el recorte de transferencias no automáticas del gobierno nacional y la caída de la recaudación hacen "muy difícil" superar el 3% planteado en la paritaria. Fuentes oficiales anticiparon que, de no haber acuerdo, podrían disponer la suba por decreto.





Axel Kicillof cpn gremios estatales.jpg Axel Kicillof con gremios estatales



Desde la FEB, Olivera facultó al Consejo Directivo del gremio para "definir los pasos a seguir ante una próxima oferta". Es un mensaje hacia el gobierno sobre la voluntad del gremio de seguir negociando, pero con el paro ya convocado como herramienta de presión.

El gobierno de Kicillof expresó su voluntad de buscar un nuevo consenso "para que empiecen las clases en tiempo y forma", pero por ahora no hay fecha para una próxima reunión paritaria. La liquidación de los sueldos de febrero comienza en los próximos días, lo que acota los tiempos para alcanzar un acuerdo que evite el paro.