La Casa Rosada apuesta a una reforma electoral y a cambiar la Constitución en Buenos Aires

Motivados por los triunfos en las sesiones extraordinarias, los integrantes de la mesa política de la Casa Rosada impulsarán a partir de ahora en el paquete de reformas electorales , como contó Letra P , que habían quedado afuera de la ley Bases en 2024. La idea es repetir la flamante dinámica de interlocución y negociaciones con la oposición.

Si bien en la letra chica del proyecto está involucrado el asesor Santiago Caputo y buena parte de su equipo, como la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal , está previsto que se sumen a la rosca parlamentaria otros funcionarios con peso político, como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior Diego Santilli , quienes junto a la senadora Patricia Bullrich , fueron los más aplaudidos por los logros legislativos de la última semana.

Que se sumen Adorni y Santilli significa que Karina Milei también está dispuesta a dar esta pelea en el Congreso y no sólo los funcionarios que reportan al estratega presidencial. De hecho, según pudo saber Letra P , ya hubo charlas con distintas espadas libertarias para que inicien la búsqueda de voluntades para aprobar el proyecto.

Los temas que más ocupan a la mesa política son la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; y la recomposición de la Cámara de Diputados. Quedaría afuera algo que estuvo en la ley Bases original y que naufragó primero: la implementación de la circunscripciones uninominales, similar al que tenía Argentina hasta antes de la reforma constitucional de 1994.

La supresión de las elecciones primarias estuvo incluida en el primer proyecto de la ley Bases , que no logró los votos necesarios para ser sancionada. Luego, se intentó sumar a la Ley de Fortalecimiento Electoral, sin embargo, tampoco se obtuvieron los consensos necesarios. El oficialismo debió contentarse, dada la baja representación parlamentaria de aquel año, con suspender esta herramienta electoral en 2025. Por ahora, para las presidenciales 2027, está vigente.

Más allá de las pocas bancas con las que el mileísmo contaba, las idas y vueltas en torno a la reforma electoral fueron facturadas de manera interna al por entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, y su principal mano derecha, que luego ocuparía el ministerio de Interior, Lisandro Catalán. Ambos fueron desplazados, entre otras cosas, por estas incapacidades políticas y remplazados por Adorni y Santilli.

Ahora, el Gobierno busca eliminar las PASO de manera definitiva y, además, replicar el modelo en la provincia de Buenos Aires. Es posible que los libertarios tengan dificultades en impulsar y aprobar una iniciativa de estas características en la Legislatura bonaerense, sin embargo, lejos de utilizar una estrategia de ir tema por tema, pretenden debatir un mega proyecto de reforma de la Constitución provincial.

La reforma de la Constitución en Buenos Aires

Con estos cambios buscarán reducir las bancas legislativas y los cargos en toda la estructura del estado, al igual que licuar parte del histórico poder del peronismo en la región. Para lograrlo quieren conformar una Legislatura unicameral, cambiar la boleta sábana de papel por una boleta única, y desguazar otras áreas claves de la gestión, incluida la de los municipios.

El hombre detrás de estas reformas es Sebastián Pareja, la principal espada bonaerense de la hermana del Presidente. Tan importante son estos temas para El Jefe que le ordenó al diputado nacional profundizar estos temas en el próximo congreso del partidario, que se desarrollará en La Plata en mayo o septiembre de este año, las dos fechas que se evalúan para su realización.

La elección de la fecha del congreso provincial en la capital bonaerense estará supeditada a cómo avance la redacción de estos proyectos. En LLA buscan que la presentación de las reformas no eclipse el desarrollo de la actividad partidaria y viceversa. "No queremos que se pisen, además que sería importante poder debatir y analizar las reformas en el Congreso, para cual necesitamos llegar bien con los tiempos", comentó a este medio una fuente al tanto de la organización de la cumbre.