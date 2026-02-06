LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Santa Fe: a horas de la visita de Javier Milei, Toto Caputo cruzó a Pullaro por los dólares de Wall Street

Criticó el retraso en el ingreso de divisas de la deuda: "Una especulación sin sentido". "No gestionamos con criterio de trader", respondió la Casa Gris.

Toto Caputo y Maximiliano Pullaro se cruzaron por la deuda tomada por Santa Fe.&nbsp;

Toto Caputo y Maximiliano Pullaro se cruzaron por la deuda tomada por Santa Fe. 

La previa de la visita de Javier Milei a Santa Fe sumó este viernes un nuevo capítulo de tensión política, esta vez atravesado por los números. La toma de deuda en dólares realizada por la provincia motivó una crítica del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en redes sociales, y la respuesta de la Casa Gris no tardó en llegar.

El disparador fueron posteos en X del propio Caputo y de uno de los principales referentes libertarios en el mundo digital, Juan Doe, a cargo de la flamante Oficina de Respuesta Oficial. Allí cuestionaron la forma en que Santa Fe administra los fondos obtenidos en la reciente colocación de deuda. “No gestionamos los fondos del Tesoro Provincial con los criterios de un trader”, replicaron, en off the record, fuentes del gobierno santafesino.

El cruce en redes y la respuesta de Santa Fe

Cerca del mediodía, y a un día de la llegada de Milei a San Lorenzo, Caputo puso el foco en la supuesta pérdida de oportunidades financieras por no colocar esos fondos en instrumentos de mayor rendimiento. “Una lástima, y una especulación sin sentido”, escribió el ministro, quien calculó en “120 mil millones de pesos en dos meses” la presunta pérdida para las arcas provinciales a partir de la decisión adoptada.

La respuesta del entorno de Maximiliano Pullaro fue inmediata. Rechazaron de plano la lógica planteada por el titular del Palacio de Hacienda y remarcaron que el criterio del Ejecutivo provincial es diametralmente opuesto. “La discusión no es cuánto se gana o se deja de ganar en una colocación financiera. Tomamos deuda para hacer inversiones duras, en infraestructura y producción, no para hacer inversión financiera”, señalaron fuentes oficiales.

El concepto central, que en la Casa Gris repiten como un mantra, apunta a diferenciar la administración de fondos públicos de la lógica de mercado. “No gestionamos el Tesoro con esa lógica”, insistieron. “Eso puede hacerlo un trader de una mesa de dinero, donde el inversor sabe que puede perder capital”.

Infraestructura versus lógica financiera

El trasfondo del cruce remite a la estrategia que Santa Fe definió para la deuda en dólares tomada a fines del año pasado por 800 millones de dólares. Tal como adelantó Letra P, la provincia decidió no liquidar de inmediato la totalidad de los fondos, sino hacerlo de manera progresiva, a medida que avanzaran las obras previstas.

Esa decisión generó malestar en el Palacio de Hacienda, que pretendía que los dólares ingresaran en enero, cuando vencía un pago de deuda nacional por 4.500 millones de dólares. En la lógica aplicada por Pullaro, en cambio, el endeudamiento está atado a proyectos concretos y no a movimientos financieros: los dólares se convierten en pesos a medida que se ejecuta la inversión, con el objetivo de evitar riesgos cambiarios innecesarios o maniobras especulativas.

El mensaje también busca marcar una diferencia de estilo con el equipo económico nacional, al que en Santa Fe le atribuyen una mirada excesivamente financiera sobre las cuentas públicas. De hecho, en la misma semana, declaraciones de Caputo sobre el precio de la ropa en la Argentina ya habían generado un contrapunto con el gobernador. “Cae en una contradicción”, había señalado entonces.

Tensión política en la antesala del acto en San Lorenzo

El cruce se produjo en un momento particularmente sensible: a menos de 24 horas del arribo de Milei a San Lorenzo para el acto por el aniversario del Combate. La visita presidencial ya estaba atravesada por un vínculo frío entre la Casa Rosada y el gobierno santafesino, sin una reunión prevista entre el Presidente y el gobernador.

Pullaro mantiene dos reclamos centrales ante la Nación: la inversión en rutas nacionales y el pago de la deuda previsional con la Caja de Jubilaciones. Ambos temas vienen generando fricciones desde hace meses y forman parte del menú que el mandatario provincial busca instalar cada vez que se abre una instancia de diálogo.

El oficialismo libertario también suma leña al fuego. “En lugar de gobernar y cuidar los recursos públicos, prefirió apostar a que a la Argentina le fuera mal para sacar rédito político”, lanzó la diputada Romina Diez, jefa de La Libertad Avanza en la provincia, en un tuit que fue replicado por el propio Milei.

El nuevo cruce con Caputo agregó temperatura política a la previa del acto, que en lo formal será breve y estrictamente institucional. El Presidente llegará a Rosario y desde allí se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, donde se realizará el traspaso del sable corvo del general José de San Martín.

En ese escenario, el choque por la deuda dejó expuesto el trasfondo económico de la relación entre la Nación y Santa Fe. A horas de compartir escenario, el gobierno de Pullaro y el equipo económico de Milei volvieron a mostrar que, más allá del protocolo, el vínculo político sigue atravesado por diferencias de fondo.

