Santa Fe: Maglia prepara el terreno para su reelección en Baigorria y hace equilibrio entre Pullaro y el PJ

Adrián Maglia empieza a preparar el terreno para 2027 . El intendente de Granadero Baigorria transita su tercer mandato consecutivo surgido de las urnas y la reelección aparece como posibilidad latente. Mientras teje vínculos con Maximiliano Pullaro sin salir del PJ , guarda en su hijo y jefe de gabinete, Luciano , una posible carta de negociación en Santa Fe .

La posibilidad de ir por un nuevo mandato ya empieza a tomar forma en el oficialismo baigorriense. Cerca del intendente aseguran que los sondeos que manejan le devuelven buenos números y se apalancan en un conjunto de obras, vínculo con el gobernador mediante, para animarse a un nuevo mandato. Entre los antecedentes hay victorias, la última de ella de manera ajustada en 2023 -por apenas 123 votos frente a Antonella García - y una derrota en las legislativas del 2025 con quien fue su secretario de Obras Públicas, Martín Tartarelli , como candidato, quien terminó tercero.

Bajo ese paraguas, en Baigorria aparecen dos cuestiones: la primera, si Maglia juega, qué tendrá enfrente. Por ello, la cercanía con Pullaro aparece como un factor determinante a la hora de equilibrar la pertenencia del mandatario con el PJ . “Teniendo claro qué representamos, quiénes somos y a dónde vamos, no hace falta sumar cualquier cosa. Tenemos que retomar el rumbo de la lógica y los resultados de gestión”, definió en redes su hijo Luciano por estas horas.

Buena parte de la estrategia política que Maglia construyó durante los últimos años se explica por su relación con Pullaro, que a su vez explora acuerdos con LLA . El intendente nunca abandonó su identidad peronista, pero forma parte de ese grupo de jefes territoriales del PJ que encontró puntos de contacto con el gobernador, algo que sin dar nombres propios les han facturado otros dirigentes del peronismo provincial.

En Baigorria buscan colocar esa relación, principalmente, en el terreno de la gestión. “Es un puente con la provincia”, resumen cerca del intendente. La definición les sirve para explicar una sociedad que permitió mantener una línea directa con la Casa Gris pese a que ambos pertenecen a espacios políticos distintos.

El tren metropolitano aparece en lo más alto de esa lista. El proyecto que impulsa el gobierno provincial entró en una etapa decisiva y, tal como contó Letra P en exclusiva, la intención es avanzar con la licitación antes de fin de año, después del interés que mostraron empresas nacionales e internacionales. Dentro de ese esquema, Baigorria pretende ocupar un lugar central.

La apuesta de Maglia es que la conexión entre Rosario y su ciudad pueda formar parte del primer tramo y que Baigorria también albergue infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema. Si ese escenario se concreta, el intendente tendrá una obra de fuerte impacto metropolitano para incorporar a su balance de gestión en el camino hacia 2027.

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A eso se le suman obras en el Parque de la Cabecera, intervenciones en el Remanso Valerio y un acuerdo con la provincia para administrar y mantener el espacio verde ubicado junto al Hospital Eva Perón. A la enumeración le agregan un gesto con lectura política: Baigorria fue una de las ciudades elegidas para recibir el paso de la antorcha de los Juegos Suramericanos, hito de la gestión provincial en los últimos meses. En el maglismo lo anotaron como otra señal de una relación con Pullaro que excede los expedientes administrativos y que se fue consolidando durante los últimos años.

Hasta dónde acercarse al gobierno sin alejarse del PJ

Ahí aparece la parte más compleja del juego. La buena sintonía con el gobernador es uno de los activos que Maglia pretende mostrar para explicar las obras y proyectos que llegan a Baigorria, pero su pertenencia al PJ sigue siendo clave para pensar el armado de 2027.

No es una tensión nueva. Maglia integra desde hace tiempo el lote de intendentes peronistas que buscó ganar autonomía respecto de la conducción provincial del partido y construyó vínculos por afuera de su estructura. El acercamiento a Pullaro profundizó esa dinámica, aunque nunca terminó de provocar una ruptura con el peronismo.

En su entorno aseguran que mantiene una buena relación institucional con el presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia, aunque reconocen que las afinidades cambian según el sector y el dirigente con el que se dialogue. La lectura que hacen en Baigorria es que esa relación de necesidad funciona en los dos sentidos.

“Si van solos, no tienen chances de ganar”, dicen cerca de Maglia sobre una eventual estrategia del PJ provincial que prescinda de sus intendentes. Más allá de la contundencia de la frase, la definición deja ver cuál será uno de los argumentos que buscarán hacer pesar en la discusión partidaria: el peronismo necesita recuperar volumen territorial y los alcaldes pretenden sentarse a esa mesa haciendo valer los votos y las estructuras que administran en sus ciudades.

Luciano Maglia, una carta que empieza a aparecer

En ese esquema comienza a asomar otro nombre. Luciano Maglia, hijo del intendente y actual jefe de Gabinete municipal, viene aumentando su exposición pública y mostrando una actividad cada vez más intensa, particularmente en redes sociales.

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La posibilidad de que integre alguna lista en 2027 todavía es incipiente. ¿Puede ser una carta de negociación pensando en listas provinciales? En Baigorria eligen matizar las versiones. Sobre la reelección de Maglia padre, Luciano sostuvo con El Urbano Digital que "él primero decidirá si quiere serlo o no”. “Hemos generado otras personas como Natalia Annunziatta y Martin Tartarelli. Tenemos equipos de gobierno, el mejor semillero de la ciudad con los mejores cuadros", agregó sobre otras figuras del espacio.

El intendente conserva, además, otro espacio de construcción que durante los últimos años le permitió ampliar sus vínculos más allá de Baigorria: Rosario Central. Su participación en la vida institucional del club fue uno de los puntales de esa expansión y sigue formando parte del capital político que contabilizan en su entorno.