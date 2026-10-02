Santa Fe: la UCR puntea una lista propia para Diputados y anticipa una interna con el socialismo

La Unión Cívica Radical (UCR) trabaja para consolidar su posición en la Legislatura de Santa Fe a partir de 2027, con especial atención en la elección de diputados provinciales. Los armadores del gobernador Maximiliano Pullaro evalúan dos alternativas: lista de unidad bendecida por la Casa Gris o un armado de mayoría radical para medir fuerzas con el socialismo.

La última reforma constitucional modificó el reparto de las 50 bancas que componen la cámara baja . A partir de las próximas elecciones generales , la totalidad de los escaños se asignará mediante el sistema D’Hondt y ya no habrá mayoría automática de 28 asientos para el ganador. Por esta razón, la siempre clave disputa en Diputados cobra mayor relevancia.

En la Casa Gris tienen confianza en que el gobernador podrá revalidar su mandato por cuatro años más. Sin embargo, aun si se confirmara este escenario, el pullarismo tendría una parada difícil en el plano legislativo. “Tenemos que hacer la mejor elección posible. Construir gobernabilidad no es un tema menor”, dicen en el Ejecutivo .

El desafío para el oficialismo en 2027 pasará, primordialmente, por sumar la mayor cantidad de legisladores posibles. Unidos , la coalición gobernante, goza de una mayoría de 28 bancas actualmente. En el radicalismo estiman que en las próximas elecciones, con las nuevas reglas de juego, podría cosechar 18 escaños.

Con Pullaro consolidado y afirmado en su afán de reelegir, en la alianza oficialista no descartan la posibilidad de competir en Diputados presentando una lista de unidad que contenga a la diversidad de partidos del frente. El problema, de darse esta alternativa, aparecería a la hora de ordenar los lugares en la nómina de candidatos. Mediante qué reparto podrían quedar satisfechos todos los partidos socios de Unidos es la pregunta del millón.

En la UCR usan el antecedente de las elecciones de convencionales constituyentes como una posible solución. En aquel round electoral, sin primarias, Pullaro ordenó los lugares de la lista de unidad del oficialismo para la categoría de representantes por distrito único, homóloga a la de Diputados.

El radicalismo se prepara para medirse con el socialismo

Otras voces del radicalismo no son tan optimistas: “No hay posibilidades de una lista de unidad”, dijo enfáticamente un diputado boina blanca a Letra P. “Hoy el socialismo está sobrerrepresentado en la cámara baja, tiene 14 de los 28 diputados de Unidos. Eso complica las discusiones y torna difícil cualquier acuerdo”, comentó la misma fuente.

Hoy asistimos al arribo del primer vuelo de la ruta Madrid-Rosario.

La provincia recupera así la conexión directa con Europa, después de 41 años.

Es el resultado de un trabajo sostenido del @GobSantaFe para abrir una nueva puerta de vinculación con el mundo. pic.twitter.com/uZAVcph7Jd — Silvana Di Stefano (@DiStefanoSil) October 2, 2026

Conscientes de las tensiones con el socialismo, los radicales santafesinos evalúan competir con una lista propia en las primarias de diputados de 2027. “En principio nos gusta la interna, nadie se queda en la casa tranquilo”, dicen cerca de Pullaro.

_ mensaje igual que Inglaterra — Carolina Losada (@carolinalosada) July 15, 2026

Una primaria de Unidos en esa categoría le permitiría al radicalismo medir fuerzas con el socialismo para determinar la representación del frente en la próxima Legislatura.

Contener a los cuentapropistas

Si finalmente el Partido Socialista (PS) y la UCR resuelven enfrentarse con listas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), se abriría un nuevo interrogante: por quién tomarán partido los socios minoritarios del oficialismo. Actualmente, en la Legislatura también tienen participación el PRO, el partido evangélico UNO y CREO, la agrupación del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En el radicalismo creen que contener a los espacios menores es un imperativo y no se descarta la inclusión de estos en una lista de mayoría boina blanca para competir contra el socialismo. Si bien la inclusión de pisos electorales altos acorta los incentivos para jugar por fuera de la coalición gobernante, en la UCR consideran primordial evitar estas aventuras cuentapropistas.