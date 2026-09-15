Santa Fe: Pucciarello cenó con las tribus del PJ e insistió con ser el candidato de unidad a la gobernación

Santa Fe: Pucciarello se presentó ante las tribus del PJ y busca ser el candidato de unidad

El empresario Federico Pucciarello , la carta que el senador provincial Armando Traferri y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas empiezan a mover para disputar la gobernación de Santa Fe en 2027, tuvo este lunes su primera presentación ante los principales caciques de las distintas tribus del PJ provincial.

La reservada reunión estuvo lejos de ser un lanzamiento, pero alcanzó para ponerlo frente a los dirigentes que deberían acompañar su pretensión: llegar a 2027 como candidato único de un peronismo que todavía tiene varios nombres en danza.

Traferri y Rodenas armaron la mesa en la casa de la exvicegobernadora, en Rosario . Allí se sentaron Gerardo Rico, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Germán Martínez, Miguel Rabbia, Caren Tepp, Rubén Pirola, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli y Pablo Corsalini , además de los anfitriones.

La versión sobre el carácter del encuentro cambia según el comensal. Algunos aseguran que el objetivo fue exclusivamente presentar a Pucciarello , todavía un desconocido para buena parte de la dirigencia partidaria. Otros lo inscriben dentro de la mesa de acción política del PJ , que llevaba varios meses sin actividad.

#SemanaSantaFe Los senadores del peronismo saben que Pullaro y Unidos van por ellos Los cinco integrantes del bloque se abroquelan, ya evalúan buscar un nuevo mandato y apuestan al empresario Federico Pucciarello para la gobernación https://t.co/nHwCK651Dx @pfornero pic.twitter.com/aRwCGvSblv

“Falta mucho para la época de las definiciones”, bajó el tono uno de los presentes.

La postal reunió a buena parte del peronismo, aunque con algunas sillas vacías. La de Omar Perotti, por ejemplo, era casi una obviedad por su histórico enfrentamiento con Traferri y su alejamiento de la conducción del partido.

Tampoco hubo representantes de Red de Acción e Identidad Santafesina (RAIS), el espacio de intendentes que lidera Roly Santacroce, aunque desde la propia mesa le bajaron el precio a la ausencia: su participación, dicen, ni siquiera estaba contemplada.

De todos modos, no son detalles menores para Pucciarello, fundador y CEO de Essential Energy Holding, que antes de meterse de lleno en una aventura electoral puso una condición difícil: alcanzar algún grado de unidad y convertirse en el candidato único del espacio.

Qué dijo Pucciarello y dónde aparecieron las tensiones

El empresario no llegó con un programa debajo del brazo. Dio su impresión sobre algunos temas de coyuntura, pero, según reconstruyó Letra P entre voces en estricto off the record, la exposición no llegó a convertirse en una propuesta política ni mucho menos en una plataforma de gobierno.

“No lo conocíamos, así que fuimos a escuchar”, resumió a este medio uno de los dirigentes que participó del encuentro sobre el tono de la conversación.

Después llegó el ida y vuelta. Algunos hicieron preguntas, marcaron diferencias y plantearon observaciones sobre lo que habían escuchado. La charla tuvo momentos de tensión y a Pucciarello no le cayeron del todo bien algunos de esos contrapuntos, según fuentes al tanto de la reunión.

Para Rodenas y Traferri, la apuesta pasa por probar si un perfil por fuera de las estructuras tradicionales puede convertirse en una síntesis entre los distintos sectores del PJ. La idea, reconstruyen, es también correrse de las tormentas que empiezan a asomar alrededor de las candidaturas y apostar por un nombre que no aparezca atado de entrada a ninguna de las terminales internas.

La cena sirvió como un primer test: que lo conocieran, lo escucharan y empezaran a medirlo.

Un candidato frente a otros anotados

Las tensiones de la noche no se agotaron en el ida y vuelta con Pucciarello. Alrededor de la misma mesa había dirigentes que, con distintos niveles de intensidad, también empiezan a mirar la gobernación en 2027.

El más lanzado es el diputado Diego Giuliano. El presidente del Frente Renovador viene trabajando su candidatura desde hace meses y terminó de mostrar las cartas con la presentación de su libro, La Santa Fe que viene. El multitudinario acto, con Sergio Massa como figura nacional, reunió a buena parte de los mismos actores del peronismo que volvieron a encontrarse ahora en la casa de Rodenas.

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Más tímido viene Germán Martínez. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados recorre la provincia y hasta ahora evitó un lanzamiento altisonante. Días atrás, sin embargo, dejó una definición: “Me encantaría gobernar en algún momento la provincia de Santa Fe”, dijo en Cadena 3.

A esa lista se suma Marcelo Lewandowski. El senador no estuvo personalmente en la cena, pero su espacio sí tuvo una silla a través de Rabbia. El excandidato a gobernador también mantiene abierta la posibilidad de volver a pelear por la Casa Gris y viene acercando nuevamente su armado al PJ luego de competir por fuera en 2025. Otro nombre anotado es el de Pablo Corsalini, intendente de Pérez y líder de la tribu Vamos, también comensal en el encuentro con Pucciarello.