Santa Fe: Raimundo posterga definiciones y no descarta medirse en un mano a mano con Traferri en San Lorenzo

El intendente de San Lorenzo , Leonardo Raimundo , posterga las definiciones sobre su futuro tanto como puede. El radical tiene sobre la mesa dos opciones principales: volver a competir por un sexto mandato al frente de la localidad del sur de Santa Fe o pelear por la senaduría departamental.

Esta última posibilidad implicaría que Raimundo se enfrente en un mano a mano con el histórico cacique peronista del distrito sanlorencino, Armando “Pipi” Traferri , quien ya confirmó que intentará revalidar su banca en la cámara alta.

Raimundo cursa actualmente su quinto mandato municipal al frente de San Lorenzo . El radical alcanzó la alcaldía de la ciudad portuaria en 2007 y se mantuvo en el cargo hasta la fecha. Según sus colaboradores “es muy pronto para hablar de candidaturas” y, de cara a las elecciones de 2027, el escenario está abierto.

“Estamos a disposición del proyecto común. Así que seguramente con el gobernador y con el equipo del departamento San Lorenzo vamos a ir encontrando las armonías necesarias para ofrecerle al electorado listas competitivas”, se limitan a decir en el entorno del alcalde a Letra P respecto de lo que pueda suceder el año próximo.

Hoy llevamos adelante una jornada de castracion masiva de perros y gatos en Barrio 2 de abril, de acuerdo a los lineamientos de nuestra política de Sanidad Animal. Pronto seguiremos con jornadas de vacunación y desparasitacion. pic.twitter.com/KTxEAbCvR4

Si bien cerca de Raimundo no descartan ningún destino posible para el intendente -no descartan incluso un posible salto a la Cámara de Diputados de la provincia -, imaginan que seguirá ligado a la política sanlorencina.

Raimundo y Traferri podrían reeditar la batalla de San Lorenzo

Al igual que Raimundo, Traferri se encuentra en su quinto mandato, pero como senador del departamento San Lorenzo. El legislador justicialista aseguró que, salvo algún imprevisto, irá en busca de un sexto período en la cámara alta.

Armando Traferri, una de las principales caras del peronismo de Santa Fe

En el campamento de Raimundo creen que una nueva candidatura del “Pipi” es una buena noticia, ya que consideran que Unidos será más competitivo con Traferri en la cancha. Del mismo modo, perciben que San Lorenzo es un distrito donde la coalición conducida por Maximiliano Pullaro crecerá electoralmente en 2027, entre otras cuestiones, por el interés del gobernador de disputar poder con senadores justicialistas de la vieja guardia.

Raimundo y Traferri podrían reeditar la batalla de San Lorenzo si se enfrentan por la senaduría en el próximo turno electoral. En las elecciones de convencionales de 2025 el radical compitió con el peronista por la representación del departamento en la Asamblea Constituyente.

En aquel primer ensayo, Raimundo perdió por menos de 2500 votos -apenas por debajo del tres por ciento de los votos emitidos-, pero dejó la sensación de que Traferri podía ser abatido por la maquinaria pullarista.

Los tres nombres de Unidos en San Lorenzo

Además de Raimundo, Unidos tiene en carpeta dos nombres más para luchar en San Lorenzo. El primero de ellos es el de la diputada provincial Silvana Di Stéfano. La licenciada en Comunicación Social es una de las espadas de Pullaro en la Legislatura. Actualmente preside el bloque radical en la cámara baja, pero acompañó al hughense a lo largo de décadas, desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hasta la Casa Gris.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvana Di Stefano (@silvanadistefanook)

Cerca de Raimundo valoran el trabajo de Di Stéfano en la Legislatura y reconocen que también cuenta con chances de competir contra Traferri por la senaduría. A diferencia del intendente, el arraigo de la diputada está ligado a la localidad de Roldán, parte del departamento de San Lorenzo.

Junto al rector de la @UNRoficial en entrevista en el marco de EXA donde hablamos sobres los cursos que se están desarrollando y los próximos que junto a @LeoIntendente estamos gestionando para los sanlorencinos. pic.twitter.com/5GsbReUcyo — Hernan Ore (@HernanOre1) September 26, 2026

La otra carta que podría jugar Unidos en San Lorenzo es la de Hernán Oré. El hombre del riñón de Raimundo goza de la exposición que le brinda la presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad cabecera del departamento, cargo que ocupa desde diciembre de 2018.

El escenario político en San Lorenzo

En el Ejecutivo sanlorencino consideran que en 2027 habrá un escenario de polarización entre Unidos y el peronismo. Según ese razonamiento, sólo estas dos fuerzas representarán alternativas de gobierno para la ciudad.

El justicialismo ya cuenta con un candidato para disputar la municipalidad: Esteban Aricó, cuya postulación fue respaldada por Traferri.

Sin embargo, cerca de Raimundo miran de reojo los movimientos de La Libertad Avanza. “Con ellos es un escenario de tercios. Sin ellos, me parece que Unidos tiene las de ganar”, sintetiza un colaborador del intendente.

Como viene contando Letra P, el pullarismo y los libertarios exploran un acuerdo que podría incluir candidaturas violetas de baja intensidad a nivel provincial y en distintos puntos de la bota. En San Lorenzo, conscientes de esas conversaciones, aguardan por las definiciones de la Casa Gris y la Casa Rosada.