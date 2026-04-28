Maximiliano Pullaro lanza su apuesta más ambiciosa en Rosario: un tren que atravesará toda la región

El gobernador Maximiliano Pullaro apuesta a un plan que incluye grandes obras para Rosario y la región.

Tras meses de planificación, el gobierno de Maximiliano Pullaro oficializará este martes su apuesta más ambiciosa en una Rosario electoralmente esquiva: un tren que atravesará toda su área metropolitana, desde Timbúes hasta Arroyo Seco. Será una de las obras más importantes de Santa Fe y persigue el objetivo de cambiarle la cara a la ciudad.

Durante la mañana del martes, y tal como anticipó Letra P , la Casa Gris ofrecerá detalles del anuncio tras un encuentro de trabajo a realizarse en la sede de Gobierno de Rosario.

Haciendo eje en la gestión, con la seguridad y la obra pública como ejes, Pullaro intenta revertir en Rosario lo sucedido en los últimos turnos electorales con Unidos y cuando el gobernador no estuvo al frente de las candidaturas: las derrotas en elecciones locales de Carolina Labayru o en las nacionales de Gisela Scaglia .

A algo más de un año de las elecciones ejecutivas, el gobernador no quiere correr riesgos en la ciudad más poblada de la provincia y acelera el paso con obras que buscan cambiarle la fisonomía a la ciudad.

El tren metropolitano es algo así como la frutilla del postre para lo que Pullaro llama “segunda etapa” de su plan para Rosario. La primera fue bajar los alarmantes niveles de violencia a los que se había acostumbrado la ciudad.

Ahora, va por grandes obras que, además de mejorar la conectividad y la movilidad, mejoren la imagen de la tercera urbe del país.

En ese plan se inscribe el Parque de la Cabecera, justo debajo del Puente Rosario-Victoria, del lado de Granadero Baigorria, en donde se planea un desarrollo de 35 hectáreas con viviendas, oficinas, comercios y escuelas.

Pullaro.Javkin.jpeg El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, atentos al domingo 29 de junio, pero también al lunes 30.

La idea también era trasladar allí el viejo proyecto del Puerto de la Música que el exintendente y exgobernador socialista Hermes Binner le había encargado al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.

Sin embargo, tras algunas idas y vueltas, la iniciativa se descartó y se construirá otro espacio cultural preparado para recibir grandes recitales. Desde ese parque es que se planea que salga el tren metropolitano.

En el plan también figuran la obra que busca evitar la erosión de la cascada del Arroyo Saladillo; la repavimentación de la pista del Aeropuerto; la bulevarización de la Avenida Jorge Newbery, uno de los accesos a la ciudad, compleja por tener debajo un emisario que conduce el agua de lluvia al Arroyo Ludueña; las obras más pequeñas realizadas a partir del Acuerdo Rosario que Pullaro selló con el intendente Pablo Javkin; y hasta las que se están encarando para recibir los Juegos Odesur 2026, como el Centro Acuático Provincial en el predio del ex-Batallón 121.

Los detalles del nuevo tren

El proyecto es mucho más amplio de lo que se manejó en un primer momento. Contempla conectar a Rosario de norte a sur y de este a oeste: al norte, hasta TImbúes; al sur, hasta Arroyo Seco; al oeste, hasta Roldán y al sudoeste, hasta Zavalla.

El proyecto luce aún más parecido al que alguna vez lanzó Antonio Bonfatti al final de su gobierno. Como contó Letra P, el exgobernador fue el que le acercó la idea a Pullaro.

Aquella idea contemplaba un tranvía que uniría Villa Gobernador Gálvez, Rosario y Granadero Baigorria, pero pasando por los puntos más importantes: el Hospital Eva Perón, la Terminal de Ómnibus, el centro de Rosario, la estación Central Córdoba y La Siberia.

La licitación llegó al punto de que se abrieron los sobres, pero nunca más avanzó. Ahora, Pullaro la revive, pero con la idea de que parte del recorrido se despliegue en la zona costera, agregándole un condimento turístico.

El equipo a cargo

Al frente del proyecto hay un grupo de funcionarios de distintas carteras. Es llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini. No es casualidad: Puccini es la apuesta de Pullaro para luchar por la intendencia de Rosario en 2027.

Detrás de esa cara visible, se anota la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, el Ente de Coordinación Metropolitana -que reúne a todos los intendentes de la región y tiene como director general al exrector de la UNR Héctor Floriani- y representantes de la Secretaría de Movilidad de Rosario, a cargo de Nerina Manganelli.

GabineteProductivo.jpg Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini en una de las últimas reuniones del Gabinete Productivo.

La coordinación está a cargo de un dúo que ya ha sido noticia por portar la confianza del gobernador para estos menesteres: su hermano Martín Pullaro -subsecretario de Vinculación Estratégica del Ministerio de Gobierno-, y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano.

La dupla está detrás de los proyectos más importantes que encara el gobierno provincial, que muchas veces no pueden encasillarse en un solo ministerio y que atraen inversiones del sector privado. Suelen ser las iniciativas que buscan cambiarle la cara a Santa Fe y, más aún, a Rosario.