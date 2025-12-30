TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: los soldados de Miguel Ángel Pichetto en Unidos tienden puentes con Victoria Villarruel

Cristian Hoffman, titular local de Encuentro Republicano, y la funcionaria provincial Betina Florito visitaron a la vice en el Senado. Foto y ¿algo más?

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Cristian Hoffmann, presidente de Encuentro Repúblicano Federal en Santa Fe, Betina Florito, funcionaria de la provincia y Victoria Villarruel.

El encuentro con Victoria Villarruel

Según pudo saber Letra P, la reunión entre los representantes santafesinos del espacio de Miguel Pichetto tuvo lugar en el salón azul del Senado, en el marco de la entrega de los premios “Derechos Humanos 2025”. Una de las figuras clave para que se concretara este encuentro fue la dirigente política Claudia Rucci, actual directora del Observatorio de Derechos Humanos de la cámara alta.

“Cada esfuerzo y trabajo por el bien común nos hace sentir representados. Coincidimos en la visión sobre esta lucha y la reivindicación de los derechos humanos. Recibir esta invitación del Senado nacional enaltece la labor cotidiana que venimos realizando en la provincia de Santa Fe”, publicó Florito, subsecretaria de Inclusión Educativa de Santa Fe, en sus redes. Aunque el evento fue la excusa para el encuentro con la vicepresidenta, no es menor el apoyo mostrado en la mencionada temática.

Claudia Rucci, exdiputada nacional, exsenadora de la provincia de Buenos Aires e hija del sindicalista José Ignacio Rucci, ha tenido un recorrido por varios espacios políticos antes de aterrizar en Encuentro Republicano Federal, el sector liderado por Pichetto, donde Hoffmann y Florito han forjado una estrecha relación. En 2024, Rucci llegó al Senado y desde allí se convirtió en una de las principales aliadas políticas de Villarruel.

Tender puentes a futuro: ¿Villarruel-Provincias Unidas?

En Encuentro Republicano Federal afirman que su adhesión al proyecto de Unidos es inquebrantable, respaldando al 100% la conducción política de Pullaro. Aunque el partido es de pequeño tamaño, ha estado presente desde los inicios de la coalición. De hecho, hace algunos días Hoffmann asumió como secretario de la Comisión de Presupuesto del Concejo de la capital provincial tras el arribo del pullarista Sergio “Checho” Basile a la presidencia del cuerpo.

“Se quedó en seguir hablando a futuro”, comentaron a este medio. El futuro dirá si este encuentro marca el inicio de la construcción de un puente entre Villarruel y Unidos o Provincias Unidas, y si existe la posibilidad de que la vicepresidenta se convierta en una aliada nacional de la coalición. Por ahora, todo son acercamientos.

Victoria Villarruel y Maximiliano Pullaro en el acto por el Día de la Bandera.

La ambición política de Villarruel hacia el futuro permanece intacta, y ya ha comenzado a barajar posibles alternativas para 2027. Construye su propia agenda, diferenciándose de la Casa Rosada, y ya ha recorrido algunas provincias y participado en actos nacionales en los que el presidente Javier Milei no estuvo presente, como en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde se encontró con el gobernador santafesino.

Quienes integran ERF se consideran la pata “peronista republicana” más vinculada a la derecha de Unidos. “El vínculo con Villarruel refuerza lo que representamos nosotros”, dice un miembro de este espacio, quien además destaca que comparten el “nacionalismo” y la militancia por “las dos vidas” y el pañuelo celeste.

