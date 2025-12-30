Santa Fe: los soldados de Miguel Ángel Pichetto en Unidos tienden puentes con Victoria Villarruel

Integrantes de uno de los partidos que forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe se reunieron con la vicepresidenta Victoria Villarruel , iniciando la construcción de una relación política con vistas al futuro. Se trató de Cristian Hoffmann , presidente de Encuentro Republicano Federal , uno de los partidos que integran la coalición, y Betina Florito , funcionaria de Maximiliano Pullaro .

Según pudo saber Letra P , la reunión entre los representantes santafesinos del espacio de Miguel Pichetto tuvo lugar en el salón azul del Senado, en el marco de la entrega de los premios “Derechos Humanos 2025”. Una de las figuras clave para que se concretara este encuentro fue la dirigente política Claudia Rucci , actual directora del Observatorio de Derechos Humanos de la cámara alta .

“Cada esfuerzo y trabajo por el bien común nos hace sentir representados. Coincidimos en la visión sobre esta lucha y la reivindicación de los derechos humanos. Recibir esta invitación del Senado nacional enaltece la labor cotidiana que venimos realizando en la provincia de Santa Fe ”, publicó Florito, subsecretaria de Inclusión Educativa de Santa Fe , en sus redes. Aunque el evento fue la excusa para el encuentro con la vicepresidenta, no es menor el apoyo mostrado en la mencionada temática.

Claudia Rucci , exdiputada nacional, exsenadora de la provincia de Buenos Aires e hija del sindicalista José Ignacio Rucci , ha tenido un recorrido por varios espacios políticos antes de aterrizar en Encuentro Republicano Federal, el sector liderado por Pichetto, donde Hoffmann y Florito han forjado una estrecha relación. En 2024, Rucci llegó al Senado y desde allí se convirtió en una de las principales aliadas políticas de Villarruel.

En Encuentro Republicano Federal afirman que su adhesión al proyecto de Unidos es inquebrantable, respaldando al 100% la conducción política de Pullaro. Aunque el partido es de pequeño tamaño, ha estado presente desde los inicios de la coalición. De hecho, hace algunos días Hoffmann asumió como secretario de la Comisión de Presupuesto del Concejo de la capital provincial tras el arribo del pullarista Sergio “Checho” Basile a la presidencia del cuerpo.

Todos los que formamos parte de Encuentro Republicano Federal estamos convencidos que el futuro de nuestro país se debe construir la confiabilidad através de *PROVINCIAS UNIDAS*. En tiempos de crisis es cuando más debemos reforzar el respeto al diálogo y las instituciones. pic.twitter.com/9t6uVtbD8q

“Se quedó en seguir hablando a futuro”, comentaron a este medio. El futuro dirá si este encuentro marca el inicio de la construcción de un puente entre Villarruel y Unidos o Provincias Unidas, y si existe la posibilidad de que la vicepresidenta se convierta en una aliada nacional de la coalición. Por ahora, todo son acercamientos.

Villarruel y Pullaro 20 de junio.png Victoria Villarruel y Maximiliano Pullaro en el acto por el Día de la Bandera.

La ambición política de Villarruel hacia el futuro permanece intacta, y ya ha comenzado a barajar posibles alternativas para 2027. Construye su propia agenda, diferenciándose de la Casa Rosada, y ya ha recorrido algunas provincias y participado en actos nacionales en los que el presidente Javier Milei no estuvo presente, como en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde se encontró con el gobernador santafesino.

Quienes integran ERF se consideran la pata “peronista republicana” más vinculada a la derecha de Unidos. “El vínculo con Villarruel refuerza lo que representamos nosotros”, dice un miembro de este espacio, quien además destaca que comparten el “nacionalismo” y la militancia por “las dos vidas” y el pañuelo celeste.