Provincias Unidas: tras impulsar a Scaglia, Pullaro y Llaryora intentan contener a radicales y a Pichetto

El improvisado anuncio del bloque Provincias Unidas en Diputados, con Gisela Scaglia de presidenta, dejó cabos sueltos que la vicegobernadora santafesina deberá resolver. El principal es garantizar el aporte de los gobernadores radicales aliados: Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). El otro dilema es contener a Miguel Àngel Pichetto , quien no quiere seguir si no continúa como jefe.

Tampoco está asegurada la participación del gobernador Claudio Vidal (Santa Cruz), el otro mandatario que participó de las fotos de PU en la campaña electoral. Scaglia fue impuesta por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Los dos primeros se reunieron en una oficina del Congreso junto a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto . El resto de los mandatarios no estuvo ni fue representado.

Al cierre de esta nota no había comunicado oficial, a la espera de sumar aliados que no pudieron cerrar esta tarde. Los mandatarios parecieron querer anticiparse al anuncio del interbloque federal que gesta en ambas cámaras su colega Gustavo Sáenz (Salta). Está en juego la pelea por ser la tercera fuerza de Diputados, un rótulo que permite dos beneficios: una vicepresidencia y más lugares en las comisiones.

Torres fue el único vocero del encuentro, pero no sé animó a confirmar a Scaglia. "Tenemos 18 confirmados y podemos llegar a 21 o 23", anunció el gobernador de Chubut. La cuenta suma las tropas de las tres provincias (seis de Córdoba, tres de Santa Fe y uno de Chubut), la dupla socialista santafesina ( Pablo Farías y Esteban Paulón ); los radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta ; Scaglia y Álvaro González , que deja el PRO y participó de la reunión.

En PU dan adentro a Pablo Juliano , actual jefe de la UCR crítica (Democracia Para Siempre). El santacruceño Vidal tiene bajo su mando al diputado José Garrido , pero no confirmó donde jugará. Valdés puede aportar a Diógenes González ; y Sadir a Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán . Como explicó Letra P , el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) presiona para que haya bloques radicales en ambas cámaras. Recuperar a Pichetto es clave para PU, porque se sumó a su rebelión Nicolás Massot. Al cierre de esta nota la dupla tenía decidido armar un sello propio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1993781807506919543&partner=&hide_thread=false CONGRESO EN LLAMAS Los gobernadores Llaryora y Pullaro apuran la presentación del bloque Provincias Unidas



Con Schiaretti fuera de la rosca, Scaglia suma consenso



Pichetto resiste



https://t.co/rp8ALXsLnn

@YaniPassero pic.twitter.com/CgMUFqkZln — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2025

Pichetto, molesto

Los gobernadores de PU creen que Pichetto y Massot no quedarán fuera, aunque este martes esta dupla anunció a través de sus voceros que sostendría el bloque Encuentro Federal si imponían a Scaglia de jefa. Otra alternativa que evalúan Pullaro y Llaryora para crecer es sumar a la dupla de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), para de ese modo confirmar un bloque más grande que el que arma Sáenz y se anunciaría este jueves.

El espacio del gobernador salteño podría superar la veintena si suma a colegas que están en Unión por la Patria, como Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Ya tiene confirmados a Neuquén, Misiones y Tucumán. Este interbloque tendría en principio una actitud más colaboracionista con el Gobierno, aunque hará camino al andar. Quien tenga el sello con mayor cantidad de miembros podrá acceder a mayor presencia en comisiones y pelear una vicepresidencia.

Presupuesto en la mira

En la reunión que se realizó en el Congreso el trío de gobernadores de PU se propuso no quedar detrás del armado de Sáenz y, en tal caso, lograr interbloques que le permitieran poner un pie en el Senado. "Tenemos que encontrar una forma de funcionamiento. Tal vez en el Senado sirva un interbloque y en Diputados uno puro. Lo importante es que prospere la agenda de gobernadores", sostuvo una fuente de PU a Letra P.

En PU ya hablan de tener una fuerza de choque para discutir el presupuesto 2026 que volverá a debatirse en diciembre, en comisión y en el recinto de Diputados. El plan del Gobierno es que sea ley antes de fin de año en el Senado, pero la negociación, esta vez, no sucede en el Congreso, sino en la Casa Rosada y en las provincias.

La lidera Diego Santilli, flamante ministro del Interior, y está a cargo de contener a los gobernadores. En esta semana visitó o recibió a la mayoría; y hasta sumó a Toto Caputo a la mesa política para que disponga de los fondos necesarios para sumar votos en ambas cámaras. La gestión está en ciernes.