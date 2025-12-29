Axel Kicillof y las dos CTA ratifican su alianza política para enfrentar a Javier Milei

Axel Kicillof y las dos CTA ratificaron este lunes su alianza política y acordaron trabajar alineados para frenar la reforma laboral de Javier Milei . En el encuentro coincidieron en profundizar en 2026 la construcción de una alternativa electoral que enfrente al gobierno nacional.

En el encuentro se hizo un repaso del año político y ambas centrales coincidieron con Kicillof en que la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional "va a hacer un desastre".

Los tres dirigentes acordaron que la prioridad para 2026 será construir una alternativa político-electoral que pueda enfrentar a Milei, bajo la premisa de que el apoyo popular al Presidente se irá terminando cuando crezca el rechazo a las medidas de ajuste.

Cachorro Godoy y Yasky pidieron al gobernador espacios de participación para reunirse con pymes, con la CGT y con todos los sectores del trabajo y la producción afectados por la política económica del gobierno libertario. La idea es articular una coalición amplia que exceda al peronismo tradicional y sume actores empresariales y sindicales en torno al proyecto presidencial de Kicillof.

Una alianza que rindió frutos

La apuesta de las CTA por Kicillof ya rindió frutos electorales. Yasky, que actualmente es diputado nacional, logró renovar su banca en el Congreso gracias a la gestión política del gobernador bonaerense. El líder de la CTA Autónoma había ingresado en 2021 por el kirchnerismo, pero en 2025 renovó su mandato en representación del kicillofismo, tras las negociaciones que el mandatario provincial llevó adelante para el armado de la lista de Fuerza Patria.

Axel Kicillof cpn gremios estatales.jpg Axel Kicillof con gremios estatales

La foto de Kicillof con los dos líderes sindicales llega en un momento particular. Ratifican su alianza política mientras que, desde lo estrictamente gremial, la provincia acaba de cerrar el año sin aumentos ni bonos para los trabajadores estatales. La decisión generó malestar entre algunos gremios de base de la administración pública bonaerense, que venían reclamando la reapertura de paritarias tras la aprobación de la Ley de Financiamiento en la Legislatura.