Dardo envenenado de Victoria Villarruel a Javier Milei en el Día de la Bandera

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó hasta Rosario para participar del acto oficial por el Día de la Bandera y no dejó pasar la oportunidad para dedicarle una chicana al presidente Javier Milei , quien se quedó en la Ciudad de Buenos Aires. "Hoy no hay otro lugar en Argentina para estar que acá", lanzó.

Sobre dicho acto en Palermo, un periodista le preguntó si había sido invitada. "No, no me invitaron, pero vengo acá a Rosario que es como mi casa", respondió lacónica.