Senado: Patricia Bullrich presiona a Victoria Villarruel para que la ayude a acelerar la reforma laboral

La tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich , que se expuso en la sesión de jura, amenaza con complicar la agenda de Javier Milei en el Senado . La vicepresidenta retornará este martes de una gira por Europa y la jefa del oficialismo le pedirá constituir de inmediato las comisiones para iniciar el debate de la reforma laboral.

Como anticipó Letra P , Bullrich está apurada, porque quiere obligar a los gobernadores a garantizar la aprobación de esta iniciativa antes de tratar el Presupuesto 2026. Tiene una agenda en borrador: informativa este jueves, dictamen el viernes y tratamiento en el recinto el 19, con los siete días que se requieren en la cámara alta entre una cosa y la otra.

Recién con la reforma laboral abrochada, Bullrich aceptará buscar la sanción el presupuesto, con la letra que hayan negociado los gobernadores en Diputados. Claro que el cronograma de la jefa libertaria sólo es posible si este miércoles Villarruel acelera los trámites.

La ex ministra de Seguridad necesita que la vicepresidenta, este mismo 10 de diciembre -cuando asuman formalmente los 24 senadores electos el 26 de octubre- constituya las comisiones que quiere reunir el jueves (Presupuesto y Trabajo y Previsión Social), con mayoría oficialista.

Ambas comisiones fueron presididas hasta este martes por figuras de La Libertad Avanza (LLA) que continúan mandato: Ezequiel Atauche y Carmen Álvarez Rivero . Bullrich reemplazaría a esta última para coordinar el debate a gusto. No sería el único caso: la exministra también quiere encabezar Acuerdos. No le gusta delegar.

La próxima pelea de Bullrich no es por las presidencias de las comisiones que necesita activas el jueves, sino por la composición de las comisiones, donde necesita una resolución creativa de Villarruel para tener una mayoría sólida. LLA tiene 20 de los 72 senadores, 17 menos que el cuórum propio.

Como presidenta del Senado, la vicepresidenta es quien debe firmar las resoluciones para asignar los lugares en las comisiones. El reglamento, al igual que en la cámara baja, sólo la obliga a respetar la proporción de cada fuerza en el recinto.

#Congreso Es la comisión de juicio político, el Frente de Todos era primera minoría y se quedó con 16 de los 31 miembros



Los números del riojano



— LETRA P (@Letra_P) December 4, 2025

El espejo de Menem

En Diputados, Martín Menem está dispuesto a ir a fondo para tener el control de la agenda: encontró un antecedente de Sergio Massa para quedarse con la mayoría de las comisiones más importantes. Prepara los decretos para este miércoles, pero en su entorno advierten: "Vamos a tener una mayoría de puros donde haga falta".

Bullrich necesita que Villarruel imite al riojano y, además, convoque a comisiones esta misma semana, una premura que no convence a los potenciales aliados de LLA. Sobre todo, cuando la reforma laboral recién arribará este martes y no fue leída por nadie. En Diputados esperan ansiosos. "Si hay aprobación, vamos a tratar de tener la ley cuanto antes", dicen cerca de Menem.

El bloque libertario de la cámara baja, que preside Gabriel Bornoroni, se reunía este martes por la noche y recibía a Federico Sturzenegger, para que explique los proyectos anunciados por el Consejo de Mayo, entre ellos la reforma laboral.

El viaje de Villarruel

Bullrich no podrá acelerar las gestiones hasta que Villarruel no aterrice en el país. Llegaba este martes desde Madrid, donde participó de la reunión preparatoria del XII Foro parlamentario Iberoamericano, donde llevó su lista de reclamos. Pidió por la soberanía de las Islas Malvinas y legislar sobre innovación tecnológica e inteligencia artificial, seguridad alimentaria y bioeconomía; políticas para el cuidado de la vida y la sostenibilidad demográfica.

Hoy participé en la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados de España. Asistí junto al Senador Guillermo Andrada presidente de la Comisión del grupo de amistad Argentina - España.

En mi disertación compartí la necesidad de…



— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 5, 2025

Es la segunda gira europea de Villarruel. La anterior fue en octubre, cuando participó de otros eventos en España, donde luego se entrevistó con María Estela Martínez de Perón, la última esposa del expresidente. Luego la homenajeó con un busto que yace en el Salón de las Provincias. La ausencia de Villarruel coincidió con el viaje de Milei a Noruega, donde esperaba participar del acto de entrega del premio Nobel de la Paz.

De esta manera, por primera vez desde que gobierna Milei, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se convirtió por un día en el jefe de Estado. El traspaso se firmó este lunes y Abdala se convirtió en el tercer puntano que encabeza el país. El último fue Adolfo Rodríguez Saá, en 2001, mientras que en 1861, ante la renuncia de Santiago Derqui, ocupó su lugar Esteban Pedernera.