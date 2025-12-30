Bariloche: el oficialismo del gremio gastronómico arrasó y promete dar pelea al Círculo Rojo del turismo

El oficialismo de la seccional Bariloche de la Unión de Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) arrasó en las elecciones contra el armado de la exsecretaria general Rosa Negrón . Con el 80% de los votos, ratificó el poderío sindical del dirigente Nelson Rasini , que en las últimas semanas confrontó con el sector empresarial de la joya turística de la Patagonia .

Rasini, mano derecha del histórico Ovidio Zúñiga , consiguió así su tercer mandato como secretario general del poderoso gremio gastronómico que tiene más de 8.000 personas afiliadas contando todas las ciudades de la regional que contempla, además de Bariloche y El Bolsón , las delegaciones neuquinas de San Martín de Los Andes y Villa La Angostura . Todas tienen al turismo como motor de desarrollo y es por esto que la tensión con el Círculo Rojo del sector es constante.

En la ciudad más poblada de Río Negro , el oficialismo de Uthgra llegó a los comicios de este lunes 29 con un conflicto abierto contra un establecimiento hotelero cinco estrellas ubicado en la avenida Bustillo, una de las arterias principales de la ciudad lacustre. El gremio denunció permanente hostigamiento, persecución, explotación y sobrecarga laboral al personal.

También se sumó al debate público contra la reforma laboral de Javier Milei en un claro mensaje que, según explicaron, sólo expone un retroceso para los trabajadores nucleados bajo el paraguas gastronómico, siendo este el segundo gremio privado más importante de Bariloche, superado por la Asociación Empleados de Comercio que hoy tiene al frente a Daniel Cortés , el hermano del jefe comunal local, Walter Cortés .

Las elecciones gastronómicas nacionales se realizaron luego de que días atrás la Cámara del Trabajo levantara la medida cautelar que había suspendido los comicios, tras una presentación judicial del excuñado del líder Luis Barrionuevo y ferviente opositor, Dante Camaño . Estaban habilitados para votar 350 mil trabajadores.

En la seccional Bariloche, la oficialista Lista Blanca y la opositora Lista Roja responden netamente a Barrionuevo. Incluso Zúñiga y Negrón conformaron una reconocida pareja gastronómica. Según pudo saber Letra P, en la actualidad no existe diálogo entre ambos bandos políticos dentro de la rosca sindical.

Una hora después de que cerraran los comicios en las cuatro ciudades, se conoció que la propuesta que llevaba a Rasini como secretario general cosechó 992 votos (80%) mientras que la oposición alcanzó las 260 voluntades (20%). Aunque la participación fue baja, en relación al padrón, la conducción de Uthgra evaluó que la concurrencia fue buena contemplando el periodo entre fiestas.

Aviso al empresariado hotelero y gastronómico de Bariloche

Rasini aprovechó la algarabía pos triunfo electoral y lanzó una surte de advertencia contra el Círculo Rojo de la región andina. “Que los empresarios entiendan que no pueden ir sobre los derechos de los trabajadores”, dijo.

La flamante conducción sindical que se completa con Marcelino Cabrera como secretario adjunto, y Armando Sánchez en la secretaría gremial, asume el 5 de enero próximo y tiene mandato hasta el 15 de diciembre de 2029.

El juego afuera y adentro del sindicato



Todos los movimientos de la cúpula de Uthgra Bariloche serán observados por Ovidio Zúñiga, que tiene oficina en las instalaciones del sindicato y dirige los rumbos del popular gremio con cargo de asesor.

Zúñiga, que históricamente tiene la lapicera de la seccional, responde directamente al jefe gastronómico Luis Barrionuevo. Ocupa el rol del asesor que tiene la palabra final, luego de ocupar durante varios años la secretaría general del sindicato que alternó con la lista opositora que ahora lleva adelante su exesposa, Rosa Negrón.

La relación con Walter Cortés y el Círculo Rojo del turismo

Cortés y Zúñiga son viejos conocidos en la historia sindical barilochense. Luego de pasar alegrías y tempestades, el pasar es distante. Fuentes consultadas confirmaron este distanciamiento y argumentaron que existe “una relación institucional correcta, ni mala ni excelente”. "Se conocen mucho y se desconfían mucho", explican.

Por otra parte, el vínculo con el mundo empresarial de la ciudad es variopinto. Con el sector del turismo estudiantil existe un buen diálogo que se materializa en diferentes acciones. Pueden sacar adelante la relación.

20251222151532_whatsapp-image-2025-12-08-at-10-59-33 Protesta del sindicato de gastronómicos frente a un hotel 5 estrellas llevada cabo a fines de noviembre.

Sin embargo, con los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), que preside Martín Lago, la relación es más tensa. Incluso la entidad que nuclea hoteles y establecimientos gastronómicos salió duramente a criticar y argumentó un bloqueo sindical.

Por su parte, un importante empresario hotelero recogió el guante y reflexionó que la Uthgra y la Aehgb, lideradas por generaciones distintas, mantienen una distancia propia de un sindicato y una patronal, pero también existen cortocircuitos en la visiones políticas, acusando a los líderes gastronómicos de estar desfasados en la proyección del sector turístico.