Conductor todoterreno: el Autódromo de Rosario suma una cara mediática a su directorio

Leo Farhat, uno de los periodistas de la franquicia local de Telefé, es un outsider que ya fue tentado para ser candidato. De dónde viene la propuesta.

Por Ramiro Porchietti
Leo Farhat será parte del directorio del Autódromo de Rosario.

El periodista Leo Farhat, una de las caras más reconocidas de Telefé Rosario aceptó sumarse al directorio del Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de esta ciudad, en un nuevo capítulo de un outsider ingresando al mundo de la política en Santa Fe.

Un ofrecimiento con el sí reciente

La información fue confirmada a Letra P por ambas partes, aunque aún falta oficializar la resolución que formalice su designación. En rigor, Farhat se sumará al directorio que preside Fabián Svegliati en la silla que quedó vacante tras la muerte en 2024 de Raúl Rainone, histórico funcionario de Defensa Civil. El periodista se sentará a la mesa junto a Claudio "Choco" Perez y Jonatan Perez.

Los pormenores del ofrecimiento

El Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio tiene, tal lo indica su nombre, una participación explícita del gobierno de Pablo Javkin, que administra el espacio. Sin embargo, también hay una pata privada: el SAP Team, equipo rosarino que corre en diversas categorías del circuito fierrero nacional, tiene buen vínculo con el periodista y fue el que acercó el nombre.

El ofrecimiento, analizado durante varias semanas, incluyó conversaciones con autoridades del canal para evaluar la compatibilidad entre el nuevo rol y sus tareas como comunicador. Finalmente, ambas partes acordaron la continuidad de su labor en el medio junto con su ingreso al directorio.

Qué acercó a Farhat al Autódromo de Rosario

Desde que los outsiders irrumpieron en la política logrando buenos resultados en las urnas, Farhat es un nombre recurrente previo a cada elección. De buena imagen y conocimiento producto de sus años en pantalla, su respuesta frente a los convites más variopintos del espectro partidario en Santa Fe siempre fue un no

Sin embargo, su respuesta en este caso resultó distinta por un dato fundamental: el conductor tiene una estrechísima vinculación con el mundo automotor, como lo demuestra su foto en el circuito del mismo autódromo del que ahora formará parte. Y no solo eso: hace ya diez años debutó como piloto participando en distintas categorías. "Un apasionado del deporte motor", lo definen, tras haber recorrido distintas pistas como piloto y espectador a lo largo de décadas.

La intención de las autoridades del Autódromo es hacer crecer la actividad en la pista, sumando más carreras y, a su vez, nutriéndolo de otras actividades extradeportivas, como recitales y otros eventos masivos.

