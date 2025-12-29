Axel Kicillof insiste con la reelección indefinida de intendentes y abre otro conflicto con Kirchner y Massa

Axel Kicillof volvió a poner en agenda la reelección indefinida de intendentes y reactivó un frente de conflicto con La Cámpora y el massismo . El gobernador replica un reclamo de los 82 jefes comunales que transitan su segundo mandato y necesitan que caiga la ley de 2016 para competir en 2027, muchos de ellos alineados a su proyecto político.

"Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires ", dijo este lunes el ministro de Gobierno Carlos Bianco en la última conferencia de prensa del año. El funcionario calificó la restricción actual como "proscriptiva", y anunció que el año próximo volverán a la carga con el tema en la Legislatura bonaerense .

El anuncio llegó en un momento clave: 2026 es año sin elecciones en la provincia y tanto La Libertad Avanza (LLA) como el propio peronismo admiten que es el momento para debatir reformas electorales. El juez federal Alejo Ramos Padilla le pidió en octubre a la Legislatura que trate en 2026 temas como la Boleta Única Papel y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias PASO , aprovechando que no hay comicios. En ese marco, Kicillof podría intentar incluir las reelecciones de intendentes en un paquete de reforma política más amplio.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó este lunes que en 2026 la administración de Kicillof volverá a intentar voltear el tope a las reelecciones consecutivas de los intendentes y opinó que el anterior sistema es “el más democrático” Al ser consultado… pic.twitter.com/qdzDUbvOtQ

Detrás del anuncio hay una necesidad política concreta para Kicillof: muchos de los que no podrían ir por un nuevo mandato son intendentes de su tropa , como Mario Secco (Ensenada), quien en junio fue durísimo con la exclusión: "¿Quiénes nos van a limitar las reelecciones? El único límite tiene que ser el voto popular de la gente o Dios".

La movida del gobierno reedita un capítulo que terminó mal para el kicillofismo . En junio, el Senado bonaerense aprobó las reelecciones indefinidas, pero sólo para cargos legislativos, con el voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario . Los intendentes quedaron afuera. El texto que prosperó fue el del senador Luis Vivona , respaldado por La Cámpora , mientras que el proyecto impulsado por la senadora kicillofista Ayelén Durán , que sí incluía a los jefes comunales, quedó en el freezer.

La senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó el empate 22 a 22 que obligó a Magario a definir. El proyecto aprobado quedó desde entonces frenado en Diputados. En el medio, el malestar de los intendentes kicillofistas fue público. Las críticas apuntaron tanto a Magario como a Sergio Massa, acusado de haber sido el verdadero impulsor de la maniobra.

La alianza Máximo Kirchner - Sergio Massa

La oposición del massismo al proyecto tiene dos explicaciones. La primera, la alianza política que mantiene con Máximo Kirchner, revalidada en 2025 en las negociaciones por las listas para las elecciones y el PJ. La segunda es que fue el propio Frente Renovador el que en 2016, junto a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, impulsó la ley 14.836 que puso límite a las reelecciones.

Esa ley prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. En ese marco, 82 de los 135 distritos bonaerenses tienen jefes comunales que en 2027 no podrían volver a competir si no cae la restricción.

Para La Cámpora, en cambio, frenar el proyecto es parte de la pulseada con Kicillof por el control del peronismo bonaerense. La organización que lidera Kirchner tiene intendentes propios que también necesitarían la modificación, pero la postura de la agrupación quedó expuesta en junio pasado, cuando empujó el proyecto de Vivona que excluía a los intendentes.

La ventana de oportunidad

El pedido de Ramos Padilla parece abriele a Kicillof una excusa formal para volver sobre el tema. El juez electoral argumentó en octubre que "poder actuar con tiempo es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales", en crítica implícita al Congreso, que cambió las reglas a último momento para las elecciones de 2025. La sugerencia de aprovechar 2026, año sin comicios, para debatir reformas tiene respaldo en todos los bloques.

La Libertad Avanza ya anunció que impulsará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos provinciales en las elecciones de 2027. También busca negociar lugares en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con solo tres integrantes y debe tener siete. El PRO y la UCR habían presentado en 2024 un proyecto para implementar la BUP en territorio bonaerense que quedó cajoneado. Ahora podría revivir.

Legislatura bonaerense

En ese escenario, la jugada de Kicillof parece apuntar a armar un paquete de negociación donde las reelecciones de intendentes sean parte de un menú más amplio. El cálculo es que si todos los bloques tienen algo para pedir, será más difícil para La Cámpora y el massismo aislar el tema de los jefes comunales.

Para Kicillof, la batalla por las reelecciones tiene un componente estratégico que va más allá de la coyuntura legislativa. Los intendentes son la estructura territorial sobre la que construyó su poder en la provincia y desde la que proyecta su candidatura presidencial. Que jefes comunales como Secco, Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Mariano Cascallares (reelecto en 2023 en Almirante Brown pero ahora en Diputados) puedan continuar en sus distritos le garantiza el control de territorios clave.