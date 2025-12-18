SEGUNDO TIEMPO

Juan Pablo Poletti baraja cambios para reorganizar su gabinete en el arranque de 2026

El intendente de Santa Fe evalúa movimientos quirúrgicos para dinamizar la gestión. Descarta salidas, pero le apunta a áreas "sobredimensionadas".

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Los cambios que evalúa Juan Pablo Poletti

Según pudo saber Letra P, Poletti y su entorno más cercano se encuentran realizando un balance del primer tramo de gestión. A partir de ese análisis, se prevé una reorganización de estructuras, aunque no implicaría salidas de funcionarios. “Irse no se iría nadie, pero sí se daría alguna reorganización”, deslizó una fuente del Palacio Municipal.

Poletti

Entre las áreas bajo análisis aparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, a cargo de Eduardo Rudi, quien asumió en febrero tras la salida de Felipe Franco. También se mencionó a la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, encabezada por Sebastián Mastropaolo, aunque fuentes del municipio lo descartaron.

Rumores de nuevos nombres y estructuras

Con mucho hermetismo, este medio confirmó que no habrá novedades en lo que resta del año. Los cambios llegarán con el nuevo año. Una de las opciones en carpeta es la creación de una agencia que funcione como enlace con la provincia para la gestión de obras junto a Aguas Santafesinas (ASSA) o la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

No sería la única novedad: varios nombres suenan para incorporarse a la gestión. Poletti deberá usar su precisión de cirujano para mantener el equilibrio dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Entre los posibles ingresos figuran los exconcejales Carlos Suárez (referenciado en el Movimiento de Acción Radical (MAR), una tribu interna de la UCR) y la socialista Laura Mondino. También se menciona a Carlos Pereira, del espacio de José Corral.

Renuncia en el ECAM y reacomodamientos

En los últimos días renunció al Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) Cristian Hoffmann, por “motivos personales”, según afirmaron a este medio. Hoffmann es presidente del partido Encuentro Republicano Federal (ERF), que tiene como referente nacional a Miguel Ángel Pichetto.

El destino de Hoffmann será el Concejo Municipal, donde asumirá como secretario de la Comisión de Hacienda tras el recambio de autoridades con la llegada de Sergio "Checho" Basile a la presidencia.

