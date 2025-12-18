Juan Pablo Poletti baraja cambios para reorganizar su gabinete en el arranque de 2026

Según pudo saber Letra P, Poletti y su entorno más cercano se encuentran realizando un balance del primer tramo de gestión. A partir de ese análisis, se prevé una reorganización de estructuras, aunque no implicaría salidas de funcionarios. “Irse no se iría nadie, pero sí se daría alguna reorganización”, deslizó una fuente del Palacio Municipal.
Entre las áreas bajo análisis aparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, a cargo de Eduardo Rudi, quien asumió en febrero tras la salida de Felipe Franco. También se mencionó a la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, encabezada por Sebastián Mastropaolo, aunque fuentes del municipio lo descartaron.
Rumores de nuevos nombres y estructuras
Con mucho hermetismo, este medio confirmó que no habrá novedades en lo que resta del año. Los cambios llegarán con el nuevo año. Una de las opciones en carpeta es la creación de una agencia que funcione como enlace con la provincia para la gestión de obras junto a Aguas Santafesinas (ASSA) o la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La renovación de autoridades hace más fuerte la democracia: refresca ideas, suma voces y nos acerca más a los vecinos. Felicitaciones a quienes hoy asumen este compromiso tan importante. Desde el Ejecutivo queremos trabajar codo a codo, con diálogo, respeto y siempre pensando en… pic.twitter.com/6G4WnnTUVK
Entre los posibles ingresos figuran los exconcejales Carlos Suárez (referenciado en el Movimiento de Acción Radical (MAR), una tribu interna de la UCR) y la socialista Laura Mondino. También se menciona a Carlos Pereira, del espacio de José Corral.
Renuncia en el ECAM y reacomodamientos
En los últimos días renunció al Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) Cristian Hoffmann, por “motivos personales”, según afirmaron a este medio. Hoffmann es presidente del partido Encuentro Republicano Federal (ERF), que tiene como referente nacional a Miguel Ángel Pichetto.
Tuvimos una charla con nuestro referente nacional @MiguelPichetto Intercambiamos ideas y analizamos el presente del país, expresando nuestra preocupación por la falta de diálogo del Poder Ejecutivo con las provincias, las instituciones democráticas y los otros poderes del Estado. pic.twitter.com/nFuCwDKPOG