Entre Ríos: Sabella busca imponer su sucesión en la UNER, pero se topa con la resistencia radical

Lejos de aquietarse ante el inicio del receso de verano, los pasillos de la Universidad Nacional de Entre Ríos ( UNER ) se alborotaron por la inminente elección de autoridades. Tras ocho años de mandato, el rector Andrés Sabella no puede buscar otro periodo y teje para dejar cerrada su sucesión, pero se topó con la resistencia de un grupo disidente que quiere darle pelea.

El rector fue candidato a diputado por el PJ en las legislativas de octubre y se respalda en esa plataforma política para promover una fórmula que le dé continuidad a su gestión. Un sector asociado a la UCR resiste la imposición de los nombres que agita Sabella y construye para presentar una lista opositora. Habrá que ver si le dan los tiempos y la espalda para reunir los votos en disputa.

Según pudo reconstruir Letra P , el rector trabaja para encumbrar a Juan Manuel Arbello como candidato a sucederlo. Sandra Arito , decana de la Facultad de Trabajo Social, suena como candidata a vicerrectora.

Arbello es secretario financiero de la UNER y desplazó en la carrera por el rectorado a Gabriel Gentiletti , secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gentiletti era otro de los anotados para la sucesión y a quien desde ambos bandos veían como sucesor natural. Fue su desplazamiento lo que despertó la resistencia.

Un uso y costumbre del ámbito universitario es que quien se convierte en rector haya sido decano. Es el caso de Gentiletti, pero no de Arbello. La preferencia por este último en desmedro de Gentiletti causó sorpresa y habilitó la pregunta: ¿por qué hubo un volantazo de último momento cuando se presumía una sucesión consensuada?

Quienes desconfían del cambio de último momento aseguran que Arbello respondería más incondicionalmente a Sabella y sus terminales políticas en el PJ. Quienes sostienen su candidatura, reivindican su compromiso con la educación pública, su lucha por el presupuesto para las universidades y su trayectoria con más de 20 años como funcionario en la institución. Descartan que el hecho de que no haya sido decano pueda ser una debilidad a la hora de su desempeño.

La reunión de los ocho

El nombre de Arbello se planteó en una reunión hace algunos días en Concepción del Uruguay, sede del rectorado, a la que asistieron ocho de los nueve decanos que tiene la Universidad. De acuerdo con lo que narraron algunos de los presentes, en ese encuentro se avanzó en proponer esa candidatura, pero lejos se estuvo de cerrar la fórmula.

El enojo entre quienes promueven a Gentiletti, con tradición militante en el radicalismo, o a una tercera candidatura, radica en que el sector que milita para Sabella dejó trascender públicamente que los nombres estarían cerrados.

JGF_1018 Andrés Sabella fue candidato a diputado durante la campaña en las elecciones legislativas nacionales, en octubre de este año.

“Hay muchos enojados que fueron engañados a esa reunión. Creemos que Sabella quiere imponer la fórmula a fin de año y apuesta al receso de enero para no dar tiempo a un armado alternativo”, apuntó uno de los involucrados.

La resistencia

La resistencia emerge desde el sector del único decano ausente en aquel encuentro. Es Sebastián Pérez, titular de la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual Sabella fue decano antes de pegar el salto al rectorado. Quienes cabildean en ese espacio, aseguran que junto a Pérez se sumarían otros tres o cuatro decanos, pero que todavía no se animan a desafiar en voz alta la línea sucesoria oficialista.

Este espacio no declara aún una dupla alternativa para disputarle la conducción a Arbello y, eventualmente, Arito, pero recalcan el caracter inédito de que se postule para el rectorado a quien previamente no fue decano.

Al mismo tiempo, señalan que, para habilitar la candidatura de Arbello, se apresuró un concurso que le otorgó, en tiempo récord, la condición necesaria como docente titular para poder competir. Huelen, en concreto, un armado que lidera Sabella, pero que tendría detrás intereses que trascienden al ámbito académico.

En la vereda de enfrente, el sector de Sabella asegura que Pérez tiene estrechos vínculos con el gobierno provincial y que quiere aumentar su influencia en la universidad para que desembarque allí una narrativa más afín a la Casa Gris.

Los votos en disputa

El 13 de febrero es el cierre de listas y las elecciones serán al comienzo del ciclo lectivo 2026. Con el año en sus últimas horas y el receso de enero a la vuelta de la esquina, las definiciones podrían precipitarse esta semana o dormir la siesta hasta el 10 de febrero.

En el acto eleccionario de la UNER se renovará mandato para el rectorado y también para las nueve facultades. Algunos decanos no pueden reelegir, pero ya garantizaron su línea sucesoria. Otros ya tienen asegurada la continuidad por cuatro años más.

image Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Cs. Económicas de la UNER.

La cacería de votos apunta a los nueve decanatos, que son quienes construyen los apoyos que luego llegarán a la Asamblea Universitaria que definirá la nueva conducción central. Como en la mayoría de las casas de altos estudios, en la UNER la elección es a través de los consejos superiores, que integran quienes fueron elegidos previamente por los claustros. Quien se queda con cinco de los nueve decanatos, se queda con la elección.

El poroteo

En el entorno de Sabella aseguran que tienen detrás de su propuesta a ocho de los nueve decanatos, excluyendo a Pérez. Quienes discuten ese armado apuntan que hay al menos tres que dudan y que considerarían una alternativa a Arbello.

Se anotan como incondicionales de Sabella las facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la Salud. En el espectro de la duda orbitan, según una fuente interesada, Ciencias de la Educación, Bromatología e Ingeniería. En el eventual armado opositor podrían contarse además de Económicas a Ciencias de la Administración y Ciencias Agropecuarias.

El historial de las últimas elecciones muestra que, tanto en 2010 como en 2018, instancias en las que hubo cambio de nombres en el rectorado, hubo al menos dos fórmulas que compitieron. En 2010 se impuso Jorge Gerard, quien comandó hasta 2018 y fue sucedido por Sabella, que le ganó las elecciones a su par de entonces, el decano de Agropecuarias Sergio Lassaga.