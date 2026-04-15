TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: la concejala Quiroz obtuvo sello propio y expone la balcanización del peronismo en la capital

Mesas de Trabajo no descarta ir por afuera en 2027 y acentúa la fragmentación de un PJ sin conducción ni diálogo entre sus islas.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La concejala de Santa Fe Violeta Quiroz, referente de Mesas de Trabajo.

La concejala de Santa Fe Violeta Quiroz, referente de Mesas de Trabajo.

Omar Perotti cerró el año con un acto ante 800 personas en Rosario.
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Perotti sube la presión y amenaza con jugar por fuera del PJ en 2027

Letra P | Gustavo Castro
Gustavo Castro

Referenciado en la concejala Violeta Quiroz y en Gerardo Crespi, el espacio consolidó así un paso que venía construyendo desde hace tiempo. La oficialización, otorgada por el Tribunal Electoral en marzo, le permite contar con estructura propia para competir en un escenario todavía abierto.

En ese marco de incertidumbre, Mesas de Trabajo avanzó con su propio armado. La obtención del partido no sólo le da autonomía formal, sino también capacidad de negociación dentro de un espacio donde hoy conviven múltiples líneas sin síntesis clara.

Gerardo Crespi y la concejala de Santa Fe Violeta Quiroz, referentes de mesas de Trabajo.

Gerardo Crespi y la concejala de Santa Fe Violeta Quiroz, referentes de mesas de Trabajo.

El sector, con fuerte anclaje territorial, viene construyendo desde hace años en la política local. Ese recorrido tuvo su punto de inflexión en 2023, cuando Quiroz logró acceder a una banca en el Concejo, un hito para el espacio.

¿Candidatura dentro o fuera del PJ de Santa Fe?

Con la herramienta electoral ya asegurada, el interrogante pasa por la estrategia de cara a 2027. Por ahora, no hay definiciones.

“Hoy por hoy no tenemos nada definido”, le confió uno de sus armadores a Letra P. En el espacio evalúan distintos escenarios en función de cómo evolucione el peronismo local y el mapa provincial.

Una de las alternativas es volver a competir dentro del PJ, como ocurrió en 2025, con Quiroz buscando renovar su banca, pero no es la única.

También aparece la posibilidad de una candidatura propia a la intendencia, utilizando el sello recientemente obtenido. En ese esquema, el espacio podría jugar por fuera del peronismo o explorar la conformación de un frente más amplio.

En la mesa chica insisten en que no hay urgencias: faltan meses para las definiciones y entienden que antes deberán ordenarse variables tanto locales como provinciales dentro del PJ.

En paralelo, el espacio ya empezó a moverse. Según pudo saber este medio, integrantes de Mesas de Trabajo mantuvieron charlas informales con dirigentes con proyección provincial. En esa línea, la visita de Diego Giuliano a la capital provincial podría derivar en un encuentro con referentes del sector.

