El peronismo explora armar una mesa política para evitar la dispersión en el Concejo de Santa Fe

El peronismo de Santa Fe conformará una mesa política para intentar amalgamar las tribus dispersas en el Concejo de la capital provincial que este martes renovó la mitad de su cuerpo. En ese marco, el radical cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, Sergio Basile, fue elegido presidente.

El peronismo sigue dividido en Santa Fe El Partido Justicialista (PJ) en la ciudad de Santa Fe mantiene su dispersión parlamentaria. Tal como adelantó Letra P, Jorge Andrés Fernández y Jorgelina Mudallel —reelecta— conformarán su propio bloque, mientras que Violeta Quiroz seguirá con su monobloque.

También habrá otros dos monobloques identificados con el peronismo. Pedro “el profe” Medei, hombre de confianza de Oscar “Cachi” Martínez y cabeza de lista del PJ, tendrá su propio espacio. Lo mismo hará Gastón “Tati” Restagno, referente de Juan Grabois en Santa Fe, quien no ingresó por el PJ, pero mantiene afinidad ideológica con ese espacio.

Mudallel 2.jpeg Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, concejales del peronismo cercanos al perottismo. Frente a este panorama, toma fuerza la posibilidad de constituir un interbloque que articule al sector justicialista. Según pudo saber este medio, ya hubo conversaciones preliminares y se proyecta formalizar una mesa política en 2026, cuando inicie el próximo período de sesiones, previsto para mediados de febrero. La intención es coordinar criterios a la hora de votar y, en el mediano o largo plazo, avanzar hacia una unidad más concreta.

El concejal del riñón de Maximiliano Pullaro a la presidencia Tal como había anticipado este medio, Sergio “Checho” Basile, dirigente del radicalismo cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, fue elegido como presidente del Concejo Municipal santafesino. Basile fue secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y actualmente preside el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) del departamento La Capital.

Ser elegido presidente del Concejo por unanimidad es un honor que valoro muchísimo. Gracias a cada concejal por haberme elegido para conducir este cuerpo

Y gracias por la confianza, sobre todo, a los santafesinos y santafesinas. pic.twitter.com/RTKmlRV55l — Checho Basile (@chechobasile) December 9, 2025 La vicepresidencia primera quedó para Silvina Cian, también de Unidos, mientras que la vicepresidencia segunda será ocupada por Jorgelina Mudallel, lo que generó tensiones con otros sectores del PJ. La Libertad Avanza (por ahora) con dos bancas El espacio liderado a nivel nacional por el presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ingresó formalmente al Concejo con dos bancas: las de Ana Cantiani y Pablo Mussio. En las semanas previas, se especuló con una posible incorporación de Ignacio Laurenti, de Vida y Familia, al bloque libertario, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, la opción no está descartada.

