Santa Fe: a caballo de la autonomía municipal, Corsalini afina su alianza en el PJ con Giuliano y Monteverde

El proceso hacia la autonomía que encaran las ciudades de Santa Fe tendrá su capítulo en la localidad de Pérez . El intendente Pablo Corsalini encabezará el proceso con una serie de actos que aprovechará para mostrar su buena sintonía con Diego Giuliano y Juan Monteverde , con quienes construyen una agenda común pensando en 2027.

La idea incluye una serie de encuentros para definir los lineamientos de la cara orgánica municipal, a los que llamará “aulas de la autonomía”. En ese marco, desde el municipio convocaron a convencionales constituyentes para abordar distintos temas.

Por el PJ estarán Giuliano y Monteverde, aunque también estarán Lionella Cattalini y Mauricio Maroevich , representantes de Unidos . “La idea es que haya un proceso participativo real, rompiendo la cuestión partidaria”, indicaron en el armado de la actividad que tendrá su estreno este viernes 10.

No obstante, con el referente de Ciudad Futura habrá otra actividad en común pensada para los próximos días, mientras que este lunes se concretará un encuentro entre Monteverde y Giuliano en el Distrito Siete . Todas señales en el mismo sentido .

Dentro de un peronismo que supura heridas internas, con cartas enviadas desde distintos espacios que buscan repartir la toma de decisiones dentro del partido, un bloque de cinco hace causa común. Vamos, que lidera Corsalini, pivotea con Ciudad Futura y el Frente Renovador , que ya mostró intenciones de que Giuliano pueda embarcarse en una candidatura a gobernador, además de los senadores y del espacio de Agustín Rossi . “Estamos en la misma sintonía”, dicen desde el armado del intendente de Pérez.

PJ Giuliano Monteverde Corsalini El cierre de listas en 2027 encontró en el mismo espacio a Monteverde, Giuliano y Corsalini.

Esta semana habrá una nueva instancia para que la tríada Corsalini-Giuliano-Monteverde sume espacios de conversación, esta vez con el intendente jugando como local. “Hay una libertad entre los tres espacios. Eso hace que funcione”, analizan sobre el vínculo. Remarcan que elo terrotorial es una parte fundamental en la construcción. “Algunos sectores del PJ han entendido eso. El resto está bombardeando”, agregan.

Con ejes temáticos vinculados a la autonomía -derecho a la ciudad, áreas metropolitanas y desarrollo productivo-, la actividad que encara Corsalini no tendrá una bajada estrictamente política, pero sí servirá para dar una señal del vínculo que viene construyéndose desde las elecciones del 2025.

Con Juan Monteverde, a la búsqueda de nuevos cuadros

No será la única foto en la que Corsalini aparezca con el hombre de Ciudad Futura. El armado de Monteverde lanzará el viernes, en Rosario, su “Escuela de Gobierno”, un programa para formar cuadros en toda la provincia. “Hay 180 dirigentes inscriptos”, anticiparon, sorprendidos por la convocatoria.

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Sobre el dirigente rosarino, en Vamos interpretan que es ordenadora su intención manifiesta de ir por la candidatura a intendente. “Que sea una búsqueda cien por ciento localista, con 180 mil votos, ordena”, reconocen. “En especial porque el armado que viene a nivel provincial va a ser del sur”, anticipan, mirando también hacia la provincia. En el PJ interpretan que un posible escenario de tercios puede poner al peronismo en un lugar de expectativa real.

La búsqueda de Corsalini

¿Qué hara el intendente pensando en el futuro? La premisa parece ser clara: ordenar primero lo local para pensar luego en lo provincial. En ese marco, en Pérez interpretan que el desarrollo de Vamos fue positivo durante todo el año pasado. Adivierten, además, que ese espacio no será “furgón de cola” en un posible esquema que integre a las distintas tribus del PJ en 2027. “Hay 110 compañeros para armar en toda la provincia”, señalan.

Si se dan las condiciones para que el intendente de el salto a otro ámbito en 2027, hacia adentro ya observan perfiles para poder dar una continuidad a la gestión local, interpretando que hoy no hay oposición que pueda hacerle frente. “Pero es paso a paso. No hay que adelantar procesos”, ponderan.