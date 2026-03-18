Santa Fe: Diego Giuliano arma para pelear por la gobernación y proyecta una sociedad con Juan Monteverde

El diputado Diego Giuliano ya tiene un esquema de armado para su candidatura a la gobernación de Santa Fe . El presidente del Frente Renovador nacional quiere conducir en tándem con la candidatura a intendente de Rosario de Juan Monteverde . Sergio Massa es el padrino de fondo de la posible sociedad.

Como adelantó Letra P , Giuliano quiere competir en la carrera 2027 a la Casa Gris. El massista interpreta que el mapa de tercios beneficia al peronismo , que – mediante una disputa interna atractiva – tiene chances concretas de arrebatarle el sillón a Maximiliano Pullaro . El legislador quedó en 2025 a las puertas de liderar la lista de convencionales del PJ y siente que la próxima, la ejecutiva, es su oportunidad.

Giuliano es rosarino y fue concejal en la ciudad desde 2009 hasta 2017. Tiene un nivel de conocimiento aceptable en la ciudad más poblada de la provincia, pero necesita de una campaña a fondo para elevar su piso en toda la Bota. No obstante, el peronismo siempre cuenta con un mínimo en Santa Fe de 28 puntos. Esa cifra, en un escenario de tercios, es sumamente competitiva para arrancar.

La historia que une a Giuliano y a Monteverde arrancó a principios del año pasado, cuando ambos pegaron buena sintonía dentro del PJ y fueron aliados en la Convención Constituyente. Luego, en el anochecer de 2025, volvieron a encontrarse a fuego para otra empresa: la campaña de Caren Tepp diputada.

Giuliano-DePonti-Monteverde

Es que, en dicha instancia, Massa cumplió un rol estelar para tutelar la jugada de Tepp junto a Unión por la Patria. El excandidato a presidente asistió e invirtió en la dirigente de Ciudad Futura. Fue el propio Massa el que, después de un partido entre Newell's y Tigre que vio en persona en el Coloso del Parque Independencia, vendió que la lista orillaba los 37 puntos, nueve más de los que finalmente obtuvo el espacio.

La derrota categórica no destruyó el vínculo y ahora Giuliano y Tepp hacen causa común en el Congreso. “También recorren la provincia juntos”, le apuntó a Letra P una figura que sigue de cerca los movimientos de ambos.

La interna con Omar Perotti y sus aliados

Con el plan en la cabeza, Giuliano cree que el exgobernador Omar Perotti quiere volver a la Casa Gris y desea enfrentarlo en unas PASO ordenadas. Si el versus finalmente se planta, el diputado entiende que Rosario pasará a ser decisiva y el rafaelino no va a poder hacer pie en la city más poblada del territorio, producto de los graves problemas de seguridad que sufrió la ciudad durante la gestión 2019–2023. Con Monteverde de socio, el massista siente que tiene esa parte resuelta en la cuna de la bandera.

Lewandowski.Perotti.jpg Marcelo Lewandowski y Omar Perotti, los dos mejores electores del PJ de Santa Fe. Un competirá, otro asegura que no.

El esquema es -en la cabeza de Giuliano- ordenador de la situación interna del PJ. Perotti tiene una suerte de alianza prematura con el senador Marcelo Lewandowski, el Movimiento Evita y La Cámpora con el objetivo de mínima de revisar la conducción del partido. Pero el esquema podría tranquilamente extrapolarse al 2027. En el entorno de Perotti no descartan una nueva candidatura a gobernador, pero también dejan entrever la chance de ir por Diputados para liderar la cámara baja.

Por las dudas, para no enojar a nadie, Giuliano les avisó a varias de las cabezas del PJ que arrancaba a caminar. Ahora bien, ¿de qué le sirve a Monteverde el eventual acuerdo? Un padrinazgo tentador de Massa y la suma de una figura de centro, o centroderecha, respetada en el empresariado rosarino, casi perfecta para ahuyentar fantasmas de izquierda y vender más pragmatismo.