Santa Fe: Omar Perotti sube la presión y amenaza con jugar por fuera del PJ en 2027

El sector del PJ Santa Fe que lidera el exgobernador Omar Perotti redobla en estos días la presión sobre la conducción partidaria provincial, controlada por los senadores departamentales y La Corriente de Agustín Rossi . Esa tribu reclama que se “democraticen las decisiones” y avisa que, de lo contrario, competirá por fuera de estructura justicialista.

No son nuevas las objeciones del perottismo a la conducción del PJ provincial , planteos que comparte con otros sectores internos. Distintos espacios reprochan a quienes lideran el sello partidario de concentrar todas las decisiones, desde las candidaturas hasta el marco de alianzas. “Si no te gusta, te quedás afuera”, se quejan sobre el tono que parece utilizar la conducción.

Es por eso que el planteo general apunta a la “democratización” de las definiciones. Como ya se hizo público, el reclamo busca que todas las líneas internas tengan representación en una mesa política, en la junta electoral y entre los apoderados.

Con ese criterio, la tribu del exgobernador empuja una defensa del mecanismo de primarias tanto a nivel provincial como nacional. Y, en caso de que las PASO se extingan o suspendan por ley, avanzar hacia un esquema de internas partidarias, sean abiertas o cerradas.

Estas condiciones de Hacemos Santa Fe, que hasta ahora habían sido verbalizadas, adoptarán un cauce formal en los próximos días a través del ingreso al PJ Santa Fe de la nota correspondiente. No sería extraño que otros sectores hagan lo propio.

“Lo planteamos en la reunión de diciembre. Ahora estamos esperando la convocatoria del Consejo Ejecutivo”, explicó una fuente del perottismo a Letra P.

Diálogo sí, bloque no

En las huestes de Perotti aceptan que existen conversaciones con otras franjas internas del justicialismo que comparten una mirada crítica de la conducción partidaria. Se anotan allí el sector de Marcelo Lewandowski, el de María de los Ángeles Sacnun, el Movimiento Evita, La Cámpora de Florencia Carignano e intendentes peronistas de diversa extracción, entre otros.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 19.49.13 Eduardo Toniolli junto a Florencia Carignano.

No obstante, en el círculo del rafaelino dejan en claro que ese diálogo no implica la constitución de un bloque político dentro del PJ. “Nosotros somos Hacemos Santa Fe y hablamos en nombre de Hacemos Santa Fe. No hay otra cosa”, advierten.

Además, los coroneles del exgobernador enfatizan que no le ponen bolillas negras a Rossi, Armando Traferri o al actual presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia. “Son diferencias políticas con la conducción, no es un problema de nombres", aclaran.

¿Omar Perotti va por afuera?

Si bien el planteo general sigue siendo el mismo, se observa ahora en la tropa de Perotti un aumento considerable en la presión por una apertura en las definiciones partidarias. “La unidad no nos sirve si no participamos de las decisiones”, sintetizó a Letra P una fuente relevante del sector.

perotti Omar Perotti reunirá a su tropa en la ciudad de Rosario.

¿Eso significaría la posibilidad de que, por primera vez, el ex gobernador compitiera por fuera del PJ? La respuesta de la misma fuente: “Nosotros vamos a agotar todas las instancias, pero el escenario de 2025, en el que por no romper miramos el partido de afuera, no se va a repetir”.

En ese sentido, en las mesas de arena del perottismo niegan la versión de una posible postulación a senador nacional del rafaelino, cuyo origen adjudican al oficialismo provincial. Pero coquetean con otra: “Si hay algún otro candidato que reúna consenso, Omar lo puede apuntalar con una lista propia de diputados provinciales”. "Lista propia", repiten para que quede claro la intención del espacio.