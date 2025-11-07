LEJOS DE LA UNIDAD

El peronismo no sana su interna, pero explora la posibilidad de un interbloque en el Concejo de Santa Fe

En diciembre el PJ tendrá cinco bancas y al menos tres bloques. Las negociaciones siguen abiertas. Quién apostará por un monobloque.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Pedro Medei y Jorgelina Mudallel durante la campaña que los deposito en el Concejo de Santa Fe.

El peronismo de la ciudad de Santa Fe no está exento de las turbulencias que atraviesa el espacio a nivel provincial. Hace años que las fronteras internas no logran romperse, lo que se traduce en múltiples bloques dentro del Concejo municipal. A partir de diciembre, el Partido Justicialista (PJ ) tendrá cinco bancas y, sin chances de constituir un bloque unificado, analizan la posibilidad de conformar un interbloque.

Actualmente, el PJ cuenta con tres concejales y dos bloques en el recinto de la capital provincial. Por un lado, Jorge Andrés Fernández y Jorgelina Mudallel; por el otro, Violeta Quiroz. Si bien en junio el peronismo logró una elección que lo dejó como una fuerza competitiva, ubicándose en segundo lugar detrás del oficialismo, el panorama de fragmentación no cambiará demasiado tras el recambio legislativo.

Bloques por doquier: el peronismo hiperfragmentado

Según pudo averiguar Letra P, hay conversaciones entre las tribus para definir cómo funcionarán a partir de diciembre. Aunque resta un largo camino de negociaciones, en ningún campamento creen viable la conformación de un bloque único que reúna todas las bancas. Sin embargo, existe un moderado optimismo respecto de la posibilidad de conformar un interbloque. O, al menos, creen que es posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pedromedei/status/1939478563327279443&partner=&hide_thread=false

En diciembre asumirá como nuevo concejal Pedro “el Profe” Medei, del espacio que lidera Oscar “Cachi” Martínez, y la concejala Mudallel comenzará un nuevo mandato. También ingresará al recinto Gastón “Tati” Restagno, referente de Juan Grabois en la provincia, que compitió por fuera de la estructura del PJ.

image
Los concejales peronistas Jorge Andrés Fernández y Jorgelina Mudallel.

La realidad es que no hay una urgencia interna por sellar un interbloque. Si bien la unión de las cinco bancas posicionaría al peronismo como segunda fuerza detrás del oficialismo, aún quedan conversaciones pendientes y diferencias por limar. Las relaciones no están rotas, pero el consenso todavía parece lejano.

El monobloque de Restagno

Gastón “Tati” Restagno apostó por competir fuera del partido y el resultado le fue favorable. Sin grandes estructuras partidarias, logró captar un caudal de votos que le permitió acceder a una banca. Según supo este medio, en sus primeros pasos legislativos buscará conformar un monobloque. Eso no implica que no busque tender puentes con el resto del peronismo. Todo lo contrario: se posicionará como un actor independiente, con capacidad de diálogo.

Tati Restagno
Gastón

Gastón "Tati" Restagno tendrá su monobloque en el Concejo de Santa Fe.

Apenas se conocieron los resultados electorales, Medei le hizo guiños públicos invitándolo a construir algo en conjunto, pero el representante de Grabois en Santa Fe prefiere esperar. Tendrá un discurso crítico contra la gestión del intendente Juan Pablo Poletti y se perfila como un opositor firme.

